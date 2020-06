Benjamin Stokke er klar for Vålerenga. Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider. Den 29 år gamle spissen hentes fra danske Randers, etter å ha terminert kontrakten med klubben. Dermed er Stokke klar for spill i VIF, og kan potensielt være med i onsdagens tropp mot Odd Grenland.

– Det føles nydelig. Jeg har ventet en stund på dette, så det skal bli veldig gøy å komme i gang. Jeg håper å kunne ta for meg litt på topp, sier Stokke til vif.no.

– Det er en stor klubb, og man tenker ikke lenge på det når en får vite at Vålerenga er interessert, sier han.

Vålerenga har den siste tiden fått frigjort midler ved å låne ut spillere til andre klubber, og det er det som muliggjør avtalen med Stokke, forklarer sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

– Benjamin hadde veldig lyst til å spille for Vålerenga. I tillegg til å gå dramatisk ned i lønn, har han også takka nei til flere andre klubber som har tilbudt han lengre kontrakter. Når han har den sulten etter å spille her ut året, er jeg veldig glad for at vi fikk det til, sier Dag-Eilev Fagermo.

Benjamin Stokke kan være aktuell for spill allerede når Vålerenga gjester Odd i Skien onsdag kveld.

Stokke scoret 11 mål på 42 kamper i Eliteserien for Kristiansund i 2017 og 2018, som regnes som hans beste sesonger.

Gutten er født i Oslo, men har aldri spilt seniorfotball her i byen. I NFFs statstikk er han første gang registrerrt som spiller for Eik Tønsberg i 2003. Siden har han spilt for Tønsberg (2010), Sandefjord (2011), Mjøndalen 1 og 2 (2012-13), Levanger (2014-16), Kristiansund 2017-18) og Randers (2019).