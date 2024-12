Ekle bilder da Tandrevold måtte stoppe opp på sprinten i Finland: – Vondt å se

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

28-åringen skjøt ned samtlige blinker på liggende skyting, før hun fikk problemer på vei mot den andre skytingen. Ifølge TV 2 pustet Fossum-løperen tungt og holdt seg til brystet.

– Det er bare vondt å se på, sa TV 2-ekspert Tiril Eckhoff om bildene.

Etter et drøyt halvminutt fortsatte Tandrevold etter dialog med den norske legen. På stående skyting ble det én bom.

– Det føles ut som Ingrid skulle vært et annet sted enn i en skiskytterløype akkurat nå, la kommentator Ole Kristian Stoltenberg til.

Tandrevold gikk i mål over minuttet bak Marketa Davidova.

Tidligere denne uken fikk Tandrevold hjertetrøbbel underveis på normaldistansen. Fredag bekreftet hun overfor NRK at hun likevel ville stille til start på sprinten. I et intervju med TV 2 sa hun at det ikke var grunn til å være bekymret.

– Jeg kan ikke få understreket det nok. Det er ingen grunn til å være bekymret. Jeg vet det er lett å bli det når det er noe med hjertet, men det er en rytmeforstyrrelse som enkelt forklart er en krampe på hjertet. Det er ikke noe farlig og ikke noe alvorlig. Da hadde jeg ikke gått skirenn, sa Tandrevold.

Karoline Knotten ble beste norske på 5.-plass. Hun skjøt feilfritt og gikk i mål 15,3 sekunder bak Davidova.

Svenske Elvira Öberg ble nummer to, mens finske Suvi Minkkinen gikk i mål til 3.-plass.

Les også: Tandrevold fikk hjertetrøbbel i Kontiolahti: – Litt fortvilende og ikke så morsomt