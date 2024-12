Mørk får støtte etter kritikken: – Sinnssykt håndballklok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sist uke ble det kjent at Nora Mørk, som er gravid, og Stine Oftedal Dahmke (lagt opp) skal fungere som eksperter for TV 2 og Viaplay fra og med 7. desember.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var ikke fornøyd med Mørks rolle som fortsatt er en del av landslaget.

Kaja Kamp er Mørks lagvenninne i Esbjerg og tror hun vil levere godt i ekspertrollen.

– Jeg tror ikke man skal frykte det så mye. Jeg tror det kan være med på å gi en nyanse man ikke har sett fordi hun fortsatt er litt inne i det og kan komme med andre vinkler, sier Kamp til NTB.

– Hun kommer ikke til å være like kritisk overfor spillere man kanskje ville vært om man hadde sluttet (på landslaget). Men jeg tror hun vil gi et annet bilde som kanskje vil gi en forståelse for hvordan noe av dynamikken er, forteller hun videre.

Nyheten sist uke skapte debatt. Hergeirsson reagerte:

– Det synes jeg ikke noe om. Jeg har fått beskjed om at de er gjester. Det kan de gjerne være. Nora er fortsatt landslagsspiller. Stine kan gjøre som hun vil. Hun er ferdig med karrieren. Stine er fritt fram, det har jeg ikke noe problem med. Nora er fortsatt landslagsspiller, så jeg håper hun bare er gjest, sa Hergeirsson til Dagbladet.

Kamp mener Norges Håndballforbund kan ta det med ro.

– Hun er sinnssyk håndballklok, så jeg tror hun har mye å komme med. Jeg synes ikke det er en dum idé å få henne inn som ekspert. Jeg tror hun komme til å gjøre det kjempegodt og levere det på en fin måte uten å tråkke noen i forbundet på tærne, sier Kamp.

Norge møter Danmark i første kamp i hovedrunden i håndball-EM torsdag kveld. Avkast er klokken 20.30.

