Fiorentina-spiller ute av intensiven etter kollapsen: – Er i de rette hendene

Det bekreftet Fiorentina-topp Alessandro Ferrari sent onsdag kveld. 22-åringen er nå flyttet til en annen avdeling på sykehuset.

– Han er i de rette hendene og har det bra nå. Vi må være tålmodige og vise respekt for ham, sa Ferrari.

16 minutter var spilt da helsepersonell rykket ut på banen i forbindelse med at Bove falt om og lå urørlig. I etterkant ble 22-åringen hastet til sykehuset, og TV-bildene viste at flere spillere var svært preget av hendelsen.

Fiorentina opplyste mandag at Bove var ute av kunstig koma, og at ytterligere undersøkelser ville være nødvendige for å finne ut hvorfor han kollapset.

Avisen Gazzetta dello Sport meldte at det kan ha vært forårsaket av myokarditt, en betennelse i hjertemuskelen.

Fiorentina spilte onsdag sin første kamp siden hendelsen og tapte på straffespark mot Empoli i den italienske cupen.

Det var mange bannere til støtte for Bove, og fansen viste også fram et stort nummer 4, draktnummeret hans, før avspark.