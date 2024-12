Verstappens hjemmebane ute av Formel 1-planene etter 2026-sesongen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyste arrangørene onsdag.

– Vi har bestemt oss for å avslutte med to fantastiske nederlandske Grand Prix i 2025 og 2026, sier GP-direktør Robert van Overdijk i en uttalelse.

Nederlands Grand Prix er blitt arrangert siden 2021 i den vindfulle badebyen Zandvoort ved Nordsjøkysten.

Hundretusenvis av oransjekledde F1-fans har fått for vane å strømme til den lille byen for å heie på sin helt Verstappen, som inntil i år hadde vunnet hvert løp på hjemmebanen.

Årets utgave bød på en liten nedtur på veien mot verdensmesterskapet. Han tapte for McLaren-fører Lando Norris.

Van Overdijk forteller til rikskringkasteren NOS at det var ulike alternativer på bordet for å fortsette å holde det nederlandske Grand Prix-løpet. Formel 1 jobber for å ekspandere til nye markeder.

– Vi kunne ha rotert med andre baner, det var også mulighet for å fortsette år for år, sier Van Overdijk.

Men konklusjonen ble å runde av etter 2026-utgaven.

– Vi avslutter med et smell. Selvfølgelig gjør det oss også litt triste, men mer enn noe annet er vi stolte, sier Van Overdijk.

Neste års VM-runde i Nederland vil finne sted fra 29. til 31. august.