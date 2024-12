Casper Ruud topper inntektslista for norske idrettsutøvere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I 2023 tjente Ruud rundt 45 millioner kroner, 12 og 20 millioner mer enn Benfica-spiller Fredrik Aursnes og friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen, som er nummer to og tre på listen.

Ruud står i tillegg oppført med en formue på rundt 77 millioner kroner. I løpet av fjoråret skattet han totalt 11 millioner kroner.

Også Karsten Warholm kan vise til tosifret antall millioner. Han tjente i løpet av fjoråret rett i underkant av 15 millioner kroner.

Det er den levende sjakklegenden Magnus Carlsen som topper formueslista. Han står oppført med en formue på rett over 100 millioner kroner.

Skatteetatens ligningstall fra 2022 viser at Manchester City-spiller Erling Braut Haaland har en formue på rundt 17 millioner kroner. Forbes har imidlertid tidligere anslått at jærbuen har en formue på drøye to milliarder kroner.