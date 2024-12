Ny rapport: Saudi-Arabias innflytelse i idretten vokste kraftig i 2024 – fotball-VM neste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rapporten, som er utarbeidet av den danske organisasjonen Play the Game, kommer bare dager før det er ventet at Saudi-Arabia tildeles arrangøransvaret for fotball-VM i Saudi-Arabia.

Sluttspillet om ti år føyer seg inn i en trend der den oljerike staten i Midtøsten, som til stadighet får kritikk for manglende fokus på menneskerettigheter, tar en stadig sterkere rolle i internasjonal idrett.

Undersøkelser gjort av Play the Game har avdekket 910 sponsoravtaler som kan linkes til Saudi-Arabia. Fotball, boksing og golf er tre av idrettene det spyttes penger inn i.

– Med milliarder av dollar og et raskt voksende nettverk av sponsorater, partnerskap og strategiske investeringer bak seg, har landets ambisjoner endret sportens verden, sier senioranalytiker Stanis Elsborg i Play the Game i en pressemelding.

323 sponsorater i 2023

Han er tydelig på at de mange saudiarabiske idrettsinvesteringene ikke bare skal sees på som et virkemiddel for å oppnå økt tilstedeværelse i idretten.

De er ifølge analytikeren en del av en strategi for å bruke sport for å få geopolitisk innflytelse. Samtidig mener han at investeringene brukes for å polere landets omdømme i utlandet.

I en tilsvarende undersøkelse for et år siden fant Play the Game 323 saudiske sponsorater i internasjonal idrett.

Til grunn for årets rapport ligger imidlertid et langt mer grundig dypdykk i materien. Derfor gjør organisasjonen oppmerksom på at tallene ikke kan sammenlignes direkte.

– Likevel taler den sterke økningen i investeringer og strategiske partnerskap et tydelig språk om Saudi-Arabias ambisjoner og økende grep om internasjonal idrett, sier Stanis Elsborg.

Fotball-VM neste

Det statlige investeringsfondet PIF står for mer enn en tredel – 346 – av de 910 avtalene som er funnet. Stiftelsen eier blant annet den engelske fotballklubben Newcastle.

11. desember forventes det at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) tildeler Saudi-Arabia arrangøransvaret for VM i 2034. I forkant har det også vært kritiske røster knyttet til den prosessen.

Landet er eneste søker, og det ventes at Saudi-Arabia stemmes fram som arrangør gjennom såkalt akklamasjon.

Fifa publiserte i helgen en intern evaluering av den saudiarabiske søknaden. Den inneholdt ifølge nyhetsbyrået AP mer ros enn kritisk analyse.