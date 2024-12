Tingretten vil ha Ingebrigtsen-rettssak før sommeren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ingebrigtsen er tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine barn, blant dem friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen. Gjert Ingebrigtsen nekter straffskyld.

– Ideelt sett skal saker berammes innen tre måneder, og straffesaker som handler om mishandling i nære relasjoner har særlig høy prioritet. Å få berammet saken før påske skal nok holde hardt, men vi håper å få det til like etterpå, sier sorenskriver Mariann A. Svensen.

Første hverdag etter påske er 22. april. Statsadvokaten har bedt om at det settes av 30 rettsdager til saken. Det betyr i så fall at rettssaken vil vare i opp mot to måneder.

Før helgen opplyste Jakob Ingebrigtsens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen at det er to separate tiltaler i saken, men at de skal behandles samlet i retten.

– Det blir en omfattende bevisføring med 34 vitner og masse dokumenter, sa Larsen til NTB.