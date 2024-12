Gjert Ingebrigtsen fikk medhold: Politiet pålegges å innhente TV-serie fra NRK

Det opplyser Elden Advokatfirma i en pressemelding. Gjert Ingebrigtsens forsvarere har hele veien ment at Team Ingebrigtsen vil være sentral i bevisføringen i rettssaken, og at hele TV-serien må sikres som bevis.

Begjæringen til tingretten 29. oktober ble gjort fordi forsvarerne mener det som framgår i serien står i motstrid til det de fornærmede og øvrige familiemedlemmer har forklart til politiet.

– Vi er overrasket over at påtalemyndigheten ikke selv så at dette kan ha betydning som bevis i saken, når det viser hvordan en familie er gjennom flere år med samspill og relasjoner … Politiet har en grunnleggende plikt til å etterforske både det som taler for og mot tiltaltes skyld, sier advokat John Christian Elden.

Han mener det er problematisk at påtalemyndigheten innstilte på tiltale mot Ingebrigtsen før tingretten fikk avgjort spørsmålet om TV-serien.

– At påtalemyndigheten ikke kunne vente på rettens avgjørelse i dette spørsmålet før de avsluttet etterforskningen og innstilte på tiltale, framstår overilt. Jeg forventer nå at politiet innhenter dette materialet og foretar en grundig gjennomgang av det opp mot forklaringene som tiltalen baserer seg på, legger Elden til.

Før helgen ble det kjent at tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen utvides til å gjelde mishandling også mot sønnen Jakob Ingebrigtsen. Friidrettstreneren var fra før tiltalt for mishandling mot et yngre familiemedlem.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist straffskyld i saken.

Dokumentarserien Team Ingebrigtsen ble sendt i fem sesonger på NRK mellom 2016 og 2021 og fulgte friidrettsfamilien tett i og utenfor sesong. I september i år valgte NRK å avpublisere serien som følge av straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen.

Det er ventet at rettssaken mot Ingebrigtsen starter neste år.

