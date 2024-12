Feiret sesongen med scoring før Bali-tur: – Stolt av det vi har levert

BRISKEBY (Dagsavisen): Uansett hvordan sesongens siste kamp hadde endt, har KFUM Oslo levert en eventyrlig god sesong som nyopprykket og førstereis i Eliteserien. Men det er ingen tvil at det smaker ekstra godt å ta med seg en seier, bryte tapsrekka og se igjen det som har gjort at Kåffa til slutt ender på 8. plass i Eliteserien denne sesongen.

– Tap over tid gjør noe med hodet ditt. Du tror alltid at du kan vinne, men det er selvsagt mer seigt når du taper kamp etter kamp. I dag var vi skarpere og råere i overgangene, og det var godt å se et solid fotball-lag igjen, at vi holder nullen og er farlige og ekle sånn folk husker oss fra starten av sesongen. Det er utrolig deilig å ta med seg inn i ferien, forteller trener Johannes «Johs» Moesgaard til Dagsavisen.

Hestnes har tatt ansvar

På Briskeby var Kåffa rett og slett overlegent best i alle spillets faser, skapte flest sjanser, scoret to fine mål og var langt mer gjennkjennelig enn de siste månedene. Det falt sammen med at Kåffa endelig kunne starte med to hurtige kanter på topp, som gjorde at Johannes Nunez også kunne kombinere litt dypere i banen med spillere som Sverre Sandal og Simen Hestnes, som scoret Kåffas første mål.

– Jeg fant målformen sent, men godt. De siste kampene har Johs ønsket å jeg skulle slippe meg litt mer løs, og ha en litt friere rolle offensivt, der jeg kanskje har tenkt litt tryggere valg tidligere i sesongen. Det har ført til at jeg har vært i mange flere situasjoner å score mål i, så det er utrolig godt å vinne siste kamp og få med deg et mål og godfølelsen inn i ferien, sier Hestnes.

Han leverte nok en strålende kamp på midtbanen for Kåffa, og scoret nokså tidlig da han var mest våken på en duell inne i HamKam-boksen og avsluttet smart nede i hjørnet. 28-åringen har vært sitt ansvar bevist etter at makker Robin Rasch måtte avslutte sesongen tidlig på grunn av skade.

– Det blir litt naturlig at jeg tar litt mer ansvar med Robin ute av laget. Den rollefordelingen mellom meg og Robin er veldig tydelig da vi spiller sammen, om at han skal lavere i banen og jeg høyere. Jeg og Sverre er kanskje litt mer like som spillere, slik at det blir en annerledes rollefordeling, men det har vært strålende å spille med Sverre også. Han har tatt store steg etter at han har fått flere kamper på rad, og du ser at han har mer selvtillit på ball og tør å vise seg fram i større grad. Han har hatt en voldsom utviklingskurve, skryter Hestnes og fortsetter:

– Robin har ekstremferdigheter på å styre kamper. Jeg har kanskje ikke gjort så mye annerledes, men det blir kanskje mer tydelig når Robin ikke er der for å diktere spillet, forteller Hestnes.

Feirer sesongen på Bali

Håkon Hoseth scoret KFUM Oslos siste mål for sesongen, da han stupte inn et glimrende innlegg fra Haitam Aleesami. Obilor Okeke burde økt til 3-0 da han kom alene med keeper, og Kåffa var nærmere både 3-0 og 4-0 enn det HamKam var enn redusering.

– I de siste kampene har vi vært for lite opptatt av å bruke ferdighetene til de raske spillerne våre på topp, da vi har spilt dem altfor ofte feilvendt og ikke i rom. Når Obi får rettvendt seg i dag blir det store sjanser, det blir gule og røde kort, og han er fryktelig ubehagelig å møte. Vi gikk fra å være et fremoverrettet og tøft lag, til å bli litt halvpassive der ting gikk bakover og vi var litt for komfortable. Derfor var det godt å avslutte med en sånn prestasjon, der vi er litt oss selv igjen, forteller trener Moesgaard.

Nå skal Kåffa avslutte sesongen denne uka, før spillerne skal på bottur neste helg. Likevel gleder både Hestnes og Moesgaard seg stort til neste sesong allerede.

– Jeg er stolt over å ha vært en del av denne gjengen, som har sikret opprykk og levert den sesongen vi gjorde i år. Alt det er minner man vil huske resten av livet. Det er vanskelig å ta innover seg når man står i det, men nå får man tid til å puste litt og se tilbake på alle de gode minnene, sier Hestnes som skal avslutte året på Bali.

– Nå skal vi først på bottur med laget neste helg, før jeg drar på ferie til Bali. Dit drar jeg med Remi (Svindland), Fredrik Kristensen Dahl, Jesper Taaje og flere ikke fotball-gutter. Det blir en magisk avslutning på året, forteller Hestnes.

Gleder seg til VIF-duellene

Trener Johannes Moesgaard hyller spillerne sine, og håper de koser seg glugg i hjel på ferie.

– Det at vi klarte å avslutte med en seier her i dag gir en god følelse. Du ser det på smilet til gutta, og det er så fortjent. Det å avslutte årets sesong med nok et tap hadde gitt en liten bismak på det hele, men uansett må vi være stolte. Jeg digger å se det gutta har fått til denne sesongen, sier Moesgaard som allerede har blikket på neste sesong.

– Vi vet at Vålerenga er på vei inn igjen i divisjonen, og at det blir noen herlige oppgjør og gode historier der neste sesong. Så har (Jørgen) Isnes vært fæl mot oss år, og tatt seks poeng fra oss. Det går ikke, så der skal vi slå tilbake, og vi har i det hele tatt en gruppe der det er lett å skape en en gnist som gir oss noe ekstra å jobbe mot og som vi kan glede oss til neste år, forteller Kåffa-treneren og avslutter:

– Vi må huske at vi er Kåffa. Det er helt unikt det vi har prestert i år, med de ressursene vi har. Vi er minst på alt, og har et trenerteam på to personer. Det er meg og Thomas (Holm), som jeg ikke kan få skrytt nok av. Vi går opp, blir nummer åtte, og spiller jevnt med alle uten å bli utspilt i noen kamper. Det er altså så sterkt.

