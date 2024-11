Viaplay har kjøpt rettighetene til verdenscupen, EM og VM på skøyter

Rettighetspakken som er landet av strømmeplattformen varer i tre sesonger – ut sesongen 2026/2027.

Sesongens andre stevne i verdenscupen arrangeres i Beijing denne helgen. Viaplay sender.

– Vi syntes det er skikkelig stas at skøytesporten er tilbake hos Viaplay. Skøyter har en historisk plass i den norske folkesjelen. Og selv om ikke hele nasjonen sitter og noterer rundetider lenger – er det fortsatt veldig mange som er interesserte og brenner for dette. Og dem skal vi forsøke å gi et best mulig tilbud, sier sportssjef Kristian Oma.

Generalsekretær i Norges Skøyteforbund Jarle Blindheim sier han er glad for at skøyteløperne får vist seg fram.

– Dette har åpenbart gått raskt i svingene, men vi er veldig glade for at skøytepublikummet nå ser ut til å få et sted hvor de kan følge idretten de er så glade i allerede fra og med denne helgen, sier han.

Så sent som onsdag sa Ragne Wiklund til NTB at det som da lå an til å bli en total mangel på TV-tid føltes som en tapt kamp.

– Det er veldig synd, og jeg synes det er en skremmende utvikling for vinteridrettene generelt. Det handler jo om hvilke idretter som vil overleve de nærmeste årene, sa skøyteprofilen.

– Vi må se på hvordan vi skal snu denne utviklingen, sånn at det ikke bare er fotball som blir sendt på TV framover, la hun til.

Viaplay har også hatt rettighetene til verdenscupen i langrenn og flere andre vinteridretter siden 2021/22-sesongen. Før den tid var mye av det på NRKs hender.

For tre år siden nektet Johannes Høsflot Klæbo for en kort periode å gå med Viaplay-logen på drakten. Det gjorde han som en protest mot Norges Skiforbunds avtale med medieselskapet.

