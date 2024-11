Klæbo reagerer sterkt på TV-flytting av langrenn: – Kritisk for sportens del

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Foran helgens sesongstart i Ruka har Viaplay valgt å legge åpningsrennene til Viasport 1. Det er en kanal som en del seere har i sin TV-pakke, men den er ikke fritt tilgjengelig som TV3 og TV3+.

Heller ikke Tour de Ski i romjula og på nyåret kommer til å bli sendt åpent til alle. Det reagerer Klæbo sterkt på.

– Først og fremst er det veldig synd. Jeg synes jo at langrenn burde vært sendt på åpne kanaler. Det er synd for sporten vår at det ikke blir det, og jeg tror det kan være med på å skape utfordringer for rekruttering og sponsorer, sier han til NTB.

– Det bli i hvert fall viktig å fortelle folk hvor det sendes, så de har mulighet til å se det. Jeg tror det blir et tap for norsk langrenn, legger trønderen til.

Klæbo fortsetter:

– Dette er langt fra det som har vært ønskelig. For sporten sin del er det kritisk. Det er synd at det skjer på denne måten. Jeg skulle veldig gjerne sett at det ble sendt på åpne kanaler, så alle fikk se det, sier han.

Sa nei til Viaplay

For tre år siden nektet Klæbo for en kort periode å gå med Viaplay-logoen på drakten. Det gjorde han som en protest mot Norges Skiforbunds avtale med medieselskapet.

Den gang mente trønderen at det var problematisk å inngå en kommersiell sponsoravtale med en innholdsaktør og rettighetshaver. Likevel avsluttet han striden etter å ha blitt enig med forbundet.

Viaplay har hatt rettighetene til verdenscupen i langrenn og flere andre vinteridretter siden 2021/22-sesongen. Før den tid var mye av det på NRKs hender.

Også andre løpere er kritiske.

– Det at langrenn havner på en premiumkanal fordi langrenn er populært, kan på kort sikt være bra for Viaplay, men det er det helt motsatte for oss, sa landslagsløper Pål Golberg til NTB nylig.

Dialog

Klæbo-rådgiver Lasse Gimnes gikk også ut mot Viaplays grep torsdag-

– Det er trist for skisporten at den nå har havnet på en nisjekanal, sier han til NTB.

Skiforbundet er i dialog med Viaplay om TV-situasjonen, opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff til Kampanje.

– Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne se skisport på TV uten å måtte betale for det. Skiforbundet eier ikke de internasjonale rettighetene og kan derfor ikke påvirke salget av disse, men vi forstår godt at mange er frustrerte, sier han.

Det er ikke bare Viaplay som i vinter sender fra langrennsverdenscupen. NRK og TV 2 deler på rennene som gås i Norge (Lillehammer i desember og Holmenkollen i mars).

