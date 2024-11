Lyn forlenger med kapteinen: – Ingen annen plass jeg heller vil være

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter en god del år og et seriegull i Røa, signerte Kirvil Odden Sundsfjord for Lyn-damene før 2020-sesongen. Siden har hun blitt en meget solid sisteskanse på Ekeberg, og onsdag opplyser Lyn at de har blitt enige med 32-åringen om en ny ettårskontrakt.

– Det føles bra å kunne fortsette ett år til i Lyn. Lyn har betydd mye for meg fra første dag jeg kom, og det er ingen annen plass jeg heller vil være, sier en godt fornøyd Odden Sundsfjord til lyndamer.no.

Ble historisk

I årets sesong holdt Sundsfjord nullen ni ganger, og ble med det den keeperen som har holdt nullen flest ganger i klubbens historie ifølge lynhistorie.com.

– Det viser at vi har vært solide defensivt. Det betyr mye å kunne bidra til at man ikke slipper inn, slik at det er enklere å ta med seg både ett og tre poeng. Jeg elsker smultringer, så vi satser på enda flere smultringer neste år, forteller 32-åringen som har trua på en enda bedre 2025-sesong.

– Jeg tror Lyn kommer til å fortsette å ta steg både som klubb og som lag. Vi har kommet dit at vi holder oss stabilt på midten av tabellen, og jeg har trua på at vi kan fortsette å rette blikket oppover, sier keeperen.

– En stor ressurs

Kontraktsforlengelsen med Sundsfjord følger etter at Lyn også sikret ny kontrakt med toppscorer Jenny Røsholm Olsen. I tillegg har Lyn tatt farvel med Selma Hernes. Sportssjef Rohail Awan er glad for å ha sikret ny kontrakt med kapteinen.

– Vi er utrolig glade for å ha med Kirvil videre. Kirvil har alltid hatt en fantastisk profesjonalitet og arbeidsmoral, og vi er sikre på at hun vil fortsette å bidra til lagets utvikling. Hun er en naturlig leder, både på og utenfor banen, og det er en stor ressurs for hele troppen, sier Awan.

Lyn avsluttet sesongen med 1–1 borte mot Kolbotn på Grorud, og endte med det på en sjetteplass i trener Joakim Dragstens første år i Toppserien.

