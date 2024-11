Vikings hovedtrenere forlenget kontrakten: – Har hele veien vært vårt ønske

Det opplyser Viking på sitt nettsted.

– Vi er veldig glade for å ha forlenget kontrakten, det er stort og har hele veien vært vårt ønske. For oss er Viking det aller største, og vi føler oss privilegerte over at klubben nok en gang viser oss tilliten, sier trenerduoen.

De to har hatt hovedansvaret for klubben siden 2020. Denne sesongen er laget sikret medalje i Eliteserien.

– Det er utrolig gledelig at Morten og Bjarte blir med oss inn i framtiden. De har et hjerte for Viking og en dedikasjon som går langt over det som skjer på banen. De representerer verdier som klubben er stolte av, og derfor er det en gledens dag at de forlenger sine avtaler, sier daglig leder Eirik Bjørnø.

– Vi ser hver dag hvor hardt de jobber for at Viking skal bli bedre, og vi har veldig tro på at kontinuitet er viktig i vårt arbeid. Gjennom fireårsperioden som de har vært her, har vi vært det tredje beste laget i landet, både når det gjelder poeng, men også hvor mange mål vi har scoret. Det viser stabilitet og en god utvikling, sier sportssjef Erik Nevland.

Sesongen avsluttes mot serietoer Brann. 2.-plass og Champions League-spill kan bli en realitet ved seier.

