Omdiskutert utvisning og brassescoring da Viking sikret bronsen

Australieren ble den store helten da han med lekker akrobatikk fullbyrdet Vikings snuoperasjon like etter pause, før han kort tid senere scoret 3-1 med pannebrasken.

Oppgjørets store samtaleemne ble imidlertid utvisningen til FKH-keeper Selvik.

Sisteskansen fikk det første gule kortet for å drøye tiden tidligere i omgangen. Like før pause fikk han gult kort nummer to av Kristoffer Hagenes etter en disputt med Christian Cappis.

Viking-spilleren gikk i bakken etter at å ha fått et klapp på kinnet.

– Jeg synes nesten det er litt pinlig å kaste seg der, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Hovedpersonen holdt ikke tilbake i sin beskrivelse av dommerens beslutning.

– Skandaledømming. Hagenes; ti av ti? sa en tydelig misfornøyd Selvik.

– Helt latterlig

FKHs daglig leder Martin Fauskanger tordnet da han ble spurt om situasjonen i et pauseintervju med TV 2.

– Det er et lite vennskapelig klapp. Se på det der. Det er helt latterlig at det der skal endre kampbildet. Nå har dommeren ødelagt litt (for oss), sa Fauskanger.

– Vi føler oss utrolig bortdømt. Det første gule kortet er en katastrofe, men det er sånn det er, la FKH-trener Sancheev Manoharan til.

– Fryktelig

FKH åpnet lørdagens oppgjør i Stavanger best.

Før ti minutter var spilt stormet Oscar Krusnell ned langs kanten, og venstrebacken hamret ballen i mål via foten til Vikings sisteskanse Jacob Storevik.

– Her går det fullstendig galt. Storevik forventer nok et innlegg der, sa TV 2s ekspert Thorstvedt.

– Fryktelig keeperspill, slo Jesper Mathisen fast.

Brassespark

Etter et drøyt kvarter fikk Lars-Jørgen Salvesen en enorm mulighet til å utligne etter slurvete forsvarsspill fra FKH, men landslagskeeper Egil Selvik sto i veien. I andre enden løp Sebastian Tounekti seg fri alene mot Storevik, men forsøket snek seg utenfor.

Like før pause stanget Sondre Langås til værs på et godt slått Zlatko Tripic-hjørnespark, og utligningen var et faktum.

Få minutter etter sidebyttet fullbyrdet Nicholas D'Agostino snuoperasjonen med et praktfullt brassespark. Like etter la han på til 3-1, før Salvesen gjorde 4-1 et drøyt kvarter før slutt. Sekunder før klokken passerte 90 minutter tok Kristoffer Løkberg et perfekt farvel med hjemmesupporterne da han satte inn 5-1.





