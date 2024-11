Salah om Liverpool-framtiden: – Har ikke fått noe tilbud

Salah møtte pressen etter Liverpools seier over Southampton søndag. Der scoret egypteren to mål og sørget for at laget vant 3-2.

32-åringen, som står med 223 scoringer for Liverpool siden ankomsten i 2017, står uten kontrakt etter inneværende sesong.

– Vi er nesten i desember, og jeg har ikke fått noe tilbud om å fortsette i klubben. Jeg er mer ute enn inne, sa Salah, ifølge The Athletic.

Også kaptein Virgil van Dijk og back Trent Alexander-Arnold har kontrakter som går ut til sommeren. Ifølge The Athletic har klubben hatt samtaler med partene.

– Jeg har vært her lenge, og det er ingen klubb som dette. Men til sjuende og sist er det ute av mine hender. Jeg elsker fansen, og de elsker meg. vi får vente og se, avsluttet Salah.

Liverpool leder Premier League etter tolv kamper. Førstkommende søndag venter Manchester City.

