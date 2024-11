Lørdagens direktesendte TV-sport: Beitostølen, gullkamp og City under press

06.00: Golf, DP World Tour, BMW Australian PGA Championship. Tredje dag. (Viasat Golf)

06.45: Motorsport, Formel 1, Las Vegas GP. Kvalifisering. (Viasport 1)

07.00: Golf, Asian Tour, Hongkong Open. Tredje dag. (Viasat Golf)

09.00: Curling, kvinner, EM i Finland. Finale. (Eurosport Norge)

09.50: Langrenn, kvinner, sesongåpning på Beitostølen, 10 kilometer klassisk: Therese Johaug stiller til start etter to sesonger ute av verdenscupen. 36-åringen er blant favorittene både i klassisk og fristil på Beitostølen. (NRK 1)

10.55: Hopp, kvinner, sesongstart i verdenscupen på Lillehammer, kvalifisering. (NRK 2)

11.20: Langrenn, menn, sesongåpning på Beitostølen, 10 kilometer klassisk. Johannes Høsflot Klæbo vant fredagens sprint. Hva får han til her? (NRK 1)

12.00: Fotball, Toppserien, kvalifisering, andre kamp: Bodø/Glimt – Åsane fra Aspmyra. Første kamp endte 0-0 i Bergen. (TV 2 Sport 2)

12.25: Hopp, kvinner, sesongstart i verdenscupen på Lillehammer, første omgang. (NRK 2)

13.00: Tennis, Davis Cup-finaler i Malaga, Spania, andre semifinale: Italia – Australia, første singlekamp. Den suverene verdenseneren Jannik Sinner er med for italienerne, mens Alex de Minaur er den høyest rangerte australieren som nummer ni på verdensrankingen. (Eurosport Norge)

Verdensener Jannik Sinner representerer Italia i Davis Cup. (JORGE GUERRERO/AFP)

13.30: Fotball, Premier League: Leicester – Chelsea fra King Power Stadium. (Viasport Premier League)

13.30: Håndball, kvinner, Golden League i Danmark: Nederland – Norge fra Herning.. (TV 2 Direkte)

13.30: Fotball, Championship: Coventry – Sheffield United fra Coventry Building Society Arena. (Viasport 2)

13.30: Hopp, kvinner, sesongstart i verdenscupen på Lillehammer, andre omgang. (NRK 2)

13.45: Dart, Players Championship, andre runde. (Viasport +)

14.00: Curling, menn, EM i Finland, finale. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, Eliteserien, kvalifisering: Egersund – Kongsvinger fra Øster Hus Arena i Sandnes. Kampen er flyttet dit på grunn av spilleforholdene. Vinneren møter Moss på Melløs i neste runde. (TV 2 Sport 1)

14.00: Fotball, La Liga: Valencia – Real Betis fra Estadio Mestalla i Valencia, Spania. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Kombinert, kvinner, sesongåpning på Beitostølen, 5 kilometer langrenn. (NRK 1)

14.30: Kombinert, menn, sesongåpning på Beitostølen, 7,5 kilometer langrenn. (NRK 1)

14.40: Hopp, menn, sesongstart i verdenscupen på Lillehammer, kvalifisering. (NRK 2)

15.00: Tennis, Davis Cup-finaler i Malaga, Spania, andre semifinale: Italia – Australia, andre kamp. (Eurosport Norge)

15.10: Hopp, menn, sesongstart i verdenscupen på Lillehammer, kvalifisering. (NRK 1)

15.30: Fotball, Bundesliga: Hoffenheim – Leipzig fra PreZero Arena i Sinsheim, Tyskland. Antonio Nusa herjet for det norske landslaget forrige uke og returnerer til klubbhverdagen i storform. Nordmannens lag trenger en opptur etter tre kamper uten seier og er favoritter borte mot Hoffenheim. (Viasport 1)

Antonio Nusa skal i aksjon for RB Leipzig lørdag ettermiddag. (Jan Woitas/AP)

16.00: Fotball, Premier League: Arsenal – Nottingham Forest fra Emirates Stadium i London. Kaptein Martin Ødegaard sto over landslagssamlingen etter å ha vært i aksjon for Arsenal forrige serierunde mot Chelsea. Er han tilbake i troppen lørdag? (Viasport Premier League)

16.00: Fotball, Premier League: Aston Villa – Crystal Palace fra Villa Park i Birmingham. (Viasport Premier League 1)

16.00: Fotball, Premier League: Fulham – Wolverhampton fra Craven Cottage i London. Norsk duell i hovedrunden med Sander Berge (Fulham) og Jørgen Strand Larsen (Wolves). Sistnevnte tok omsider sesongens første ligaseier forrige runde, mens Berges lag står med to strake seirer. (Viasport Premier League 2)

16.00: Fotball, Premier League: Bournemouth – Brighton fra Vitality Stadium i Bournemouth. (Viasport Premier League 3)

16.00: Fotball, Premier League: Everton – Brentford fra Goodison Park i Liverpool. (Viasport Premier League 4)

16.15: Fotball, La Liga: Atlético Madrid – Alaves fra Wanda Metropolitano i Madrid, Spania. (TV 2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien: Molde – Brann fra Aker Stadion. Bergenserne leder Eliteserien med to serierunder igjen å spille og rundt 2000 bortesupportere har kjøpt billetter til storkampen i Molde. To poeng bak Brann ligger Bodø/Glimt, som samtidig spiller hjemme mot Obos-klare Odd. Det går mot en dramatisk gull-thriller i Eliteserien. (TV 2 Direkte)

Gullet skal hem? Brann leder serien når de gjester Molde lørdag kveld. (Paul S. Amundsen/NTB)

17.00: Fotball, Eliteserien: Rosenborg – Sarpsborg 08 fra Lerkendal stadion. RBK har fortsatt håp om medalje i Eliteserien og kan klatre opp til fjerdeplass før siste serierunde. (TV 2 Sport 1)

17.00: Tennis, Davis Cup: Andre semifinale: Italia – Australia, tredje kamp (double) hvis det står 1–1 singlekamper. Australia er favoritter dersom det skulle gå til en avgjørende kamp da de har doublespesialistene Mathhew Ebden og Max Purcell på laget. (Eurosport Norge)

17.00: Banesykkel, Champions League i Banesykling, Saint Quentin-en-Yvelines. (Eurosport 1)

18.30: Fotball, Premier League: Manchester City – Tottenham fra Etihad Stadium i Manchester. De regjerende meterne er under hardt press med to strake ligatap (fire strake tap totalt) og fem poeng opp til serieleder Liverpool. Kan Erling Braut Haaland, som scoret fire mål på to kamper for Norge i landslagsoppholdet, skyte City tilbake på vinnersporet? (Viasport Premier League)

Erling Braut Haalands Manchester City står med fire strake tap før lørdagens Premier League-kamp mot Tottenham. (Andrew Boyers/Reuters)

18.30: Fotball, La Liga: Las Palmas – Mallorca fra Gran Canaria Stadium i Las Palmas, Spania. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, La Liga: Girona – Espanyol fra Estadi Montilivi i Girona, Spania. (TV 2 Sport Premium 2)

18.30: Fotball, Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Werder Bremen fra Deutsche Bank Park i Frankfurt, Tyskland. (Viasport 1)

18.45: Fotball, Scottish Premier League: Dundee FC – Hibernian FC fra Dens Park Stadium, Skottland. (Viasport 3)

19.00: Golf, PGA Tour, The RSM Classic. Tredje dag. (Eurosport Norge)

19.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks. (Viasport +)

20.00: Golf, LPGA, CME Group Tour Championschip. Tredje dag. (Viasat Golf)

20.30: Fotball. 2. Bundesliga: Hamburg – Schalke 04 fra Volksparkstadion i Hamburg, Tyskland. (Viasport 2)

20.45: Fotball, Scottish Premier League: Hearts – Celtic fra Tynecastle Stadium i Edinburgh, Skottland. (Viasport 3)

21.00: Fotball, La Liga: Celta Vigo – Barcelona fra Estadio Abanca Balaídos i Vigo, Spania. (TV 2 Sport 1)

21.00: Snooker, UK Championship. Første dag. (Eurosport 1)

22.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Minnesota Wild fra Scotiabank Saddledome. (Viasport 1)

22.00: Dart, Players Championship, tredje runde. (Viasport +)

Natt til søndag:

00.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Colorado Avalanche. (Viasport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Dallas Stars. (Viasport 1)

03.30: Golf, DP World Tour, BMW Australian PGA Championship. Fjerde dag. (Viasat Golf)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – New York Rangers fra Rogers Place. (Viasport 2)