Manchester City bekrefter ny Guardiola-avtale i to nye år

City bekrefter signeringen av den nye avtalen i sine mediekanaler. Allerede tirsdag kveld var nyheten ute da The Athletic erfarte saken.

Det har lenge vært spekulasjoner rundt Guardiolas framtid. Spanjolen hadde en kontrakt som strakte seg ut inneværende sesong.

Nå er den fornyet med to år. City melder at avtalen er signert.

Mister støttespiller

En av grunnene til at noen trodde at 53-åringens tid i City gikk mot slutten, er at sportsdirektør Txiki Begiristain gir seg etter sesongen. Som aktiv spilte han med Guardiola i Barcelona og var delaktig da Guardiola ble lokket til England.

– En del av meg vil forlate klubben når han gjør det, sa Guardiola tidligere i høst.

Faren for at Manchester City kan bli straffet strengt for de påståtte økonomiske regelbruddene klubben er anklaget for, har også bidratt til spekulasjonene.

Stor suksess

Manchester City har vunnet Premier League seks ganger siden Guardiola ble ansatt i 2016. Klubben vant også mesterligaen for første gang i fjor sommer, og totalt er det hentet 18 trofeer til premieskapet under hans ledelse.

Guardiola har tidligere vært Barcelona-trener i fire år og ledet Bayern München i tre sesonger.

I øyeblikket er City på 2.-plass i Premier League og har fem poeng opp til Liverpool. For første gang under Guardiola står laget med fire strake tap i ulike turneringer.

Lørdag tar Erling Braut Haaland og co. imot Tottenham i serien.

