Over 60 millioner så oppgjøret mellom Paul og Tyson

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge en uttalelse fra strømmetjenesten nådde seertallet en topp på 65 millioner strømmer under sendingen, skriver VG.

Den tidligere tungvektsmesteren i boksing Mike Tyson (58) var sjanseløs mot youtuberen Jake Paul (27). Etter at åtte runder var unnagjort, sto Paul igjen som en klar vinner på poeng.

Sendingen ble imidlertid preget av tekniske problemer for Netflix. Sendingen gikk ned for telling kort tid før kampen startet, noe som førte til at mange enten ikke fikk sett noe av kampen, eller bare sett litt.

På det meste rapporterte over 90.000 brukere om problemer med Netflix, ifølge nettstedet Downdetector som overvåker nedetid.