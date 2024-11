Solbakken før Kasakhstan: – Må skape mer mot dem enn forrige gang

– Alle er i utgangspunktet klare for søndagens kamp. Jeg tror ikke det er noen fare for kampen for noen av spillerne, sa Solbakken under lørdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion da han fikk spørsmål om skadestatus.

Der møtte han i godt lune etter å ha slått Slovenia 4-1 på bortebane torsdag.

– Det betyr noe for alle, for spillerne og for fotballnasjonen Norge. Det har vært store oppturer i tre av de fire siste kampene, og så var det kollaps mot Østerrike. Vi har gjort to gode kamper mot Slovenia, sa Solbakken.

Om Kasakhstan-kampen sa han følgende. Det endte 0-0 i bortekampen mot dem.

– Vi må skape flere og større sjanser enn vi gjorde mot dem sist gang, sa Solbakken under lørdagens pressekonferanse.

Norge er avhengig av å vinne kampen mot Kasakhstan for at de skal vinne gruppen, samtidig som Østerrike avgir poeng i sin kamp mot Slovenia.

