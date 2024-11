Gyökeres scoret i Sverige-seier – sikret opprykk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gyökeres er inne i en svært god periode for både klubb og landslag. Nylig scoret han tre mål da Sporting Lisboa knuste Manchester City i mesterligaen.

26-åringen sendte Sverige i føringen etter bare litt over to minutters spill i Stockholm. Spissen ble spilt gjennom av Isak og banket ballen i mål. Det var hans femte scoring på like mange kamper i årets nasjonsliga.

David Hancko utlignet for gjestene før pause, men like etter hvilen gjorde duoen Gyökeres og Isak seg igjen tellende for Sverige. Gyökeres vippet ballen til Isak, som tok noen steg før han satte inn 2-1 fra kloss hold.

På tampen ble Slovakia-stopper Milan Skriniar utvist for to gule kort etter å ha stoppet Gyökeres på vei gjennom.

Seieren gjør at Sverige klatrer opp på 13 poeng og har tre poeng ned til Slovakia. Ettersom svenskene har lørdagens motstander på innbyrdes oppgjør, er de sikret å rykke opp til B-divisjonen neste år.

Gyökeres' kontrakt med Sporting varer til sommeren 2028. Ifølge flere medier er utkjøpsklausulen på 100 millioner euro, men skal være lavere til sommeren.

Flere av de aller største klubbene er nevnt i samme åndedrag som den tidligere Coventry-spilleren.

Les også: Hjemmetap for Riemer i Danmark-debuten – Spania vant gruppen