RBK går over 40 millioner i minus i år: – Tatt en kalkulert risiko

– Vi ligger an til å gå bedre enn budsjett på billettinntekter, mens vi ligger rundt budsjett på partnerinntekter. På kostnadssiden har vi også OK kontroll. Men hovedårsaken til at vi fort ender 30 millioner kroner bak budsjettet totalt sett, handler om spillersalg, sier daglig leder Tore Bjørseth Berdal til Adresseavisen.

Salget av Olaus Jair Skarsem til CSKA Sofia er et unntak som har gitt noen millioner i 2024, men den er langt unna de 35 millionene klubben har budsjettert med i spillersalg de siste årene.

Adressa skriver også at da budsjettet ble presentert tidligere i år, viste bunnlinjen for RBK-konsernet et minus på 10,7 millioner kroner.

– Ettersom likviditeten vår er OK, har vi tatt en kalkulert risiko i år. Men vi kan ikke holde på slik mange år på rad, erkjenner Berdal.

I 2023-regnskapet står konsernet oppført med 31 millioner kroner på konto.

Rosenborg ligger på 5.-plass i Eliteserien når to serierunder gjenstår. Laget står likt på poeng med Molde (49) og er fire poeng bak Viking på 3.-plass.

Sarpsborg (23.11) og Kristiansund (01.12) er sesongens to siste kamper.

