Evighetsmaskinen Sell deler sin hemmelighet: – Må ikke jinxe noe nå

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Sjelden har beskrivelsen evighetsmaskin passet bedre på en fotballspiller enn William Sell. Siden han tok det noe utradisjonelle valget om å forlate Mjøndalen i Eliteserien til fordel for Lyn i 3. divisjon har han spilt absolutt alt av minutter i ligaen.

– Det er kun cupkampen mot Heming jeg har stått over, pluss at jeg kom inn som innbytter mot Tromsdalen i cuprunden etter. Ellers har jeg spilt samtlige minutter ja, sier Sell når Dagsavisen drar opp den ganske bemerkelsesverdige statistikken.

Kapteinens hemmelighet

Det vil si at Lyn-kapteinen har gått klar av skader og sykdom, aldri vært suspendert, alltid fått tillit og heller ikke blitt hvilt i noen ligakamp. Og sånn har det vært både i 3. divisjon, der han spilte alle åtte kampene i sin første sesong. Så ble det 26 strake kamper da Lyn rykket opp i 2022, 30 kamper i 2023 da Lyn rykket opp og nå har han også spilt 30 kamper før Lyn gyver løs på kvaliken til Eliteserien.

– Vi må ikke jinxe noe nå, så vi får banke i bordet, og satse på at en fortsetter å unngå skader siden det er noe ordentlig drit. På skadefronten er det ting som kan skje man ikke kan forutse, både i trening og kamp, så der har jeg vært heldig. Utenom det gjør jeg en ålreit jobb utenfor banen med å ta vare på meg selv, så det er det bare å fortsette med. I tillegg nyter jeg veldig stor tillit, og det setter jeg veldig stor pris på. Jeg har et veldig godt forhold til alle i trenerteamet, og da er det enklere å få ut det beste i seg selv, som gjør at man igjen får spilt enda flere kamper, forteller Lyn-kapteinen om eventyrrekka.

William Sell er takknemlig for tilliten fra trener Jan Halvor Halvorsen, som på sin side er meget fornøyd med hvor pålitelig Lyn-kapteinen har vært i de tre siste årene (Pål Karstensen)

25-åringen sier at det er mange i Lyn som er flinke til å ta vare både på seg selv, men også at klubben gjør en veldig god jobb med skadeforebygging. Før han likevel hemmelighet for at han aldri er skadet.

– Min hemmelighet er den gode, gamle lyskebuksa. Den tar støyten for min del, og er på i hver trening og hver kamp. Nå har jeg fått fem-seks på laget til å kjøpe inn samme lyskebukse, og planlegger å få den inn hos alle på laget. Slik at vi aldri får noen skader igjen på noen av våre spillere, sier Sell og ler.

Jagde alle inn fra kulda

Trener Jan Halvor Halvorsen er naturligvis veldig fornøyd med at kapteinen alltid er tilgjengelig.

– At han har spilt alt i de tre årene jeg har vært her er veldig imponerende. For en trener er det selvsagt helt avgjørende at kapteinen spiller så mye som mulig, da du trenger å vite at du har en leder på banen du kan stole på, så det har vært helt strålende. Han går foran som et godt eksempel, både på og utenfor banen, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Selv er også Halvorsen veldig opptatt av skadeforebygging, og legge til rette for at laget hans skal spille så mye som mulig, som også kjennetegnes ved Lyns utrolige stabilitet. Kun forrige ukes karantene på Herman Solberg Nilsen gjorde at han ikke har oppnådd det samme som William Sell.

Et eksempel på det så vi også da Dagsavisen var på torsdagens Lyn-trening, da Halvorsen påla alle Lyn-spillerne å komme seg raskest mulig inn i garderoben slik at ingen ble syke. Dermed måtte det settes opp en egen liten mixed zone inne i Lyns klubbhus for å få gjennomført intervjuene etter trening.

– Nå har vi vært heldige og dyktige her i form av at vi i løpet av disse over tre årene har hatt veldig lite skader. De skadene vi har hatt har stort sett vært kampskader, og det er ting som kan skje, men det at vi har fått så få skader på trening og dermed unngått skader på våre viktigste spillere har vært veldig viktig, sier Lyn-treneren.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen var påpasselig med å sjekke at alle spillerne kom seg fort inn fra kulda på Kringsjå, for å minimere sjansen for at spillerne ble sjuke etter torsdagens trening. (Pål Karstensen)

– Nå starter moroa

Inn mot helgens kvalifisering til Eliteserien, som starter med «hjemmekampen» mot Kongsvinger på Ekeberg, er det Even Bydal og Henrik Kristiansen som er de to eneste om er skadet.

– Litt av suksessen vi har hatt her er ikke bare de 11 som har startet, men resten av laget som opprettholder nivået på treningsfeltet slik at selv om vi har vunnet og gjort det bra blir de som spiller pushet bakfra som gjør at de ikke kan slappe av. Da vet de at noen andre tar plassen, og det er viktig, forteller Lyn-treneren.

Både han og Sell gleder seg til en ny kvalifisering, og kan nesten ikke tro at laget igjen kjemper om å opprykk til Eliteserien.

– Det er egentlig helt sykt, og nesten ikke til å tro. At vi har kommet så langt på så kort tid, og at halve elleveren er de som har vært med hele tiden fra 3. divisjon, det er imponerende. Nå er vi med i kvaliken, og der er det jo vinn eller forsvinn, så det er nå moroa starter, sier Halvorsen og smiler.

– Vi skal ta med oss at vi nærmer oss der vi ønsker å være, men samtidig vite at det er en lang vei fortsatt, og at vi ikke har sikret oss noe enda. Det vi har gjort er at vi har levert en kjempesesong, så hvis vi tar med oss det inn i kvaliken og leverer noe av det samme så kan det bli veldig moro, avslutter William Sell.

