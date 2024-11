Fotballegenden Andrés Iniesta kjøper dansk klubb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er danske TV 2 og Helsingør Dagblad som skriver om Iniestas oppkjøp tirsdag.

Ifølge lokalavisen overtar Iniestas selskap Never Say Never (NSN) aksjemajoriteten i klubben sammen med det sveitsiske selskapet Stoneweg.

Siden tidligere i år har NSN vært tilknyttet den danske klubben i en rådgivende funksjon, men nå blir samarbeidet mer formelt.

– Vi har begynt å samarbeide med FC Helsingør fordi det er en utrolig spennende klubb med virkelig gode fasiliteter, mange flinke folk i og rundt klubben, og et potensial i byen til å bli en viktig del av dansk fotball, sier Andrés Iniesta til Helsingør Dagblad.

Avisen trykker et bilde av verdensstjernen som er på plass i Danmark.

– Klubben har store ambisjoner, og vi deler dem. Nå skal vi jobbe hardt for å få vår kompetanse innen fotballverdenen til å passe inn i FC Helsingør. Det kommer til å gjøres steg for steg. Først venter nå en lang vinterpause, men vi er klare til å jobbe hardt, og så kommer en spennende vår, sier Iniesta.

40 år gamle Iniesta var en del av Barcelona i 18 år. Han står med fire titler i Champions League og har vunnet den spanske serien ni ganger. For landslaget har spanjolen vunnet VM og EM. Han kunngjorde at han la opp tidligere i høst.

Les også: Emosjonell Iniesta bekreftet karriereslutt – hylles av Messi