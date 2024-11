Opprykk: Vi ser tilbake på Obos-sesongen og inn mot kvalifiseringen

I samarbeid med Fotball. TV presenterer Dagsavisen Obosligamagasinet Opprykk, der vi diskuterer det som rører seg på det nest øverste nivået i Fotball-Norge.

Obosligaen er ferdig for i år, men frykt ikke. Obosligamagasinet Opprykk er her for å gå gjennom den siste runden, og vi spår også veien videre inn i kvalifiseringen. Vi kommer også tilbake med en kvalifiserings-spesial og en oppsummeringsepisode for å runde av året. Det endte med opprykk til Vålerenga og Bryne, i tillegg til at Moss, Egersund, Lyn og Kongsvinger fikk kvalik-plassene. Noget overraskende var det laget fra de dype skoger som knep den siste, da Stabæk tapte de to siste. Det får bæringene ettertrykkelige høre av våre ekspert i denne sendingen.

Yongyong Hou ble toppscorer, og var direkte involvert i 60 prosent av Ranheims mål denne sesongen. Vi diskuterer hans fremtid, og diskuterer Rekdal-tabellen etter at Aalesund nesten klarte å snike seg helt opp på opprykkskvalik, etter at de kjempet mot nedrykk store deler av sesongen.

Det gjorde også Mjøndalen, som etter hvert fikk kamp om den siste nedrykksplassen fra et Levanger-lag som skled lengre og lengre nedover på tabellen for hver runde som gikk. Til slutt endte det med Levanger-tap og Mjøndalen-seier i siste serierunde, som gjorde at Mjøndalen gikk forbi Levanger og sikret fornyet håp om ny kontrakt i to kvalifiseringskamper mot Jerv.

Les også: Lyn kan få fem kvalik-kamper: – Feil er til å lære av (+)