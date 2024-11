Tidligere fotballtopp blir styreleder i Norsk Topphockey

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Valget av Øverland bekreftes i en pressemelding tirsdag.

– Norsk Topphockey og Elitehockey er glade for å kunngjøre at Leif Øverland har sagt ja til å bli styreleder. Med en solid bakgrunn fra næringslivet og en brennende lidenskap for Norsk idrett, mener vi Øverland er den perfekte kandidaten til å lede organisasjonen inn i en ny æra av utvikling og vekst, heter det der.

Øverland ga seg i fjor som administrerende direktør i Norsk Toppfotball etter ti år. Nå skal han jobbe for løfte klubbene i toppen av norsk ishockey.

66-åringen har også fra før styreerfaring fra blant annet flyselskapet Widerøe og Sporveien.

– Jeg ser fram til å jobbe sammen med alle i Norsk Topphockey og Elitehockey, for å utvikle sporten videre, sier Øverland.

– Ishockey er en fantastisk sport med et stort potensial i Norge, og jeg er fast bestemt på å bidra til å løfte nivået og engasjementet rundt vår nasjonale liga, legger han til.

Da han ga seg i Norsk Toppfotball sa Øverland at det var han selv som hadde bedt om å fratre litt tidligere enn normal pensjonsalder.

Han opplyste videre at han hadde noen forretningsideer han hadde lyst til å teste ut.