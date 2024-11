Søndagens direktesendte TV-sport: Ødegaard fra start igjen?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.00: Snooker, International Championship. Finale session 1. (Eurosport 1)

07.30: Golf, DP World Tour, Abu Dhabi Championship. Fjerde dag. (Viasat Golf)

09.00: Sykkel, UCI World Tour, Singapore Criterium. (Eurosport Norge)

12.30: Snooker, International Championship. Finale session 2. (Eurosport 1)

13.00: Sandvolleyball, Verdenstour elite 16 (10 av 10) i Rio de Janeiro, Brasil. Semifinaler. (Viasport 3)

13.30: Fotball, Championship: Sheffield United – Sheffield Wednesday fra Bramall Lane i Sheffield, England: Det er duket for “Steel City-derby” i Championship. Det er første gang Sheffield-lagene møtes på over fem år. Hjemmelaget leder derby-statistikken med 46 seirer mot Sheffield Wednesdays 42. (Viasport 1)

13.30: Fotball, Women’s Super League: Liverpool – Chelsea fra St. Helens Stadium i St. Helens, England. (Viasport 2)

13.45: Terrengsykkel, cyclocross kvinner, UCI, X20 Trofee Lokeren. (Eurosport Norge)

14.00: Fotball, La Liga: Real Betis – Celta Vigo fra Estadio Benito Villamarín i Sevilla, Spania. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Dart, Grand Slam of Darts fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton, England. Andre dag. (Viasport +)

15.00: Fotball, Premier League: Tottenham – Ipswich fra Tottenham Hotspur Stadium i London, England. (TV3+ / Viasport Premier League 2)

15.00: Fotball, Premier League: Manchester United – Leicester fra Old Trafford i Manchester, England: Vertene fikk en stor opptur i ligacupen mot nettopp Leicester for halvannen uke siden. Kan de få en ny seier på hjemmebane før Ruben Amorim tar over laget etter landslagspausen? (Viasport Premier League 1)

15.00: Fotball, Premier League: Nottingham Forest – Newcastle United fra City Ground i Nottingham, England. (Viasport Premier League 3)

15.00: Terrengsykkel, cyclocross menn, UCI, X20 Trofee Lokeren. (Eurosport Norge)

15.30: Fotball, Bundesliga: Augsburg – Hoffenheim fra WWK Arena i Augsburg, Tyskland. (Viasport 1)

16.15: Fotball, La Liga: Mallorca – Atlético Madrid fra Estadi Mallorca Son Moix i Palma de Mallorca, Spania. (TV 2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien: Sarpsborg 08 – Molde fra Sarpsborg stadion. (TV 2 Sport 1)

17.30: Fotball, Premier League: Chelsea – Arsenal fra Stamford Bridge i London, England: Søndagsmenyens største match, hvor London-rivalene er à poeng etter ti kamper og trenger tre poeng for å henge med i toppen. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard (bildet) kom inn fra benken i midtuka mot Inter og er meldt spilleklar av manager Mikel Arteta. Blir han å se i startelleveren her? (Viasport Premier League)

17.30: Fotball, Bundesliga: Stuttgart – Eintracht Frankfurt fra Mercedes-Benz Arena i Stuttgart, Tyskland. (Viasport 1)

18.00: Fotball, Superligaen: Aarhus GF – FC København fra Ceres Park i Århus, Danmark. (Viasport 3)

18.30: Fotball, La Liga: Real Valladolid – Athletic Bilbao fra José Zorrilla Stadium i Valladolid, Spania. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, La Liga: Leganes – Sevilla fra Estadio Municipal Butarque i Leganés, Spania. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Sandvolleyball, Verdenstour elite 16 (10 av 10) i Rio de Janeiro, Brasil. Bronsefinale og finale. (Viasport 2)

19.15: Fotball, Eliteserien: Bodø/Glimt – Fredrikstad fra Aspmyra stadion i Bodø: Glimt troner øverst på tabellen med like mange poeng som Brann og har press på seg for å holde på på førsteplassen med tre serierunder igjen. Cupfinaleklare FFK ligger på sjetteplass og har i teorien muligheten til å nå fjerdeplassen som gir Europa-kvalik. (TV 2 Sport 1)

19.30: Fotball, Bundesliga: 1. FC Heidenheim – Wolfsburg fra FC Heidenheim Voith-Arena i Heidenheim, Tyskland. (Viasport 1)

20.00: Dart, Grand Slam of Darts fra Aldersley Leisure Village i Wolverhampton, England. Andre dag, fortsetter. (Viasport +)

20.30: Tennis, ATP-sluttspillet i Torino: Jannik Sinner – Alex de Minaur: Italienske Sinner og australske Alex de Minaur møtes i sluttspillets andre kamp. ATP-sluttspillet består av de åtte beste spillerne i 2024-sesongen, hvor Casper Ruud endte som nummer sju. Nordmannen spiller sin første kamp i gruppespillet mandag, hvor han møter den spanske stjernen Carlos Alcaraz. (TV 2 Sport 2)

20.30: Motorsport, Nascar, Nascar Cup Series Championship. (Viasport 3)

21.00: Fotball, La Liga: Real Sociedad – Barcelona fra Reale Arena i San Sebastián, Spania. (TV 2 Sport Premium)