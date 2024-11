Skadeskutt VIF-lag sendte Arna-Bjørnar ned – Lyn slo Røa for tredje gang

I LSK-hallen klarte ikke LSK Kvinner å slå Åsane, mens Brann feide Rosenborg av banen på Koteng Arena.

Det betyr at gultrøyene ligger på 3.-plassen med bedre målforskjell (12 plussmål) enn Rosenborg (5) før siste serierunde.

Men på papiret har RBK en enklere oppgave i siste serierunde: Rosenborg møter Røa borte, mens LSK Kvinner skal i ut i derby mot Vålerenga.

Fem minutter på overtid fikk LSK Kvinner en kjempesjanse til å ta alle poengene, men avslutningen til Christina Herseth gikk like utenfor.

– LSK Kvinner burde absolutt vunnet denne kampen, sa Vålerenga-spiller Mimmi Löfwenius med en lang fortid i LSK i TV 2s studio.

– Helt fantastisk

LSK Kvinner, som har blitt trukket fire poeng på grunn av økonomisk trøbbel, kom under mot Åsane da Marie Seim scoret i 1. omgang. Etter hvilen utlignet Mille Ivi Christensen på et lekkert frispark.

– Et helt fantastisk frispark. Det er ikke bare-bare å gjøre det der i kamp, sa Löfwenius.

I Trondheim scoret Brann tre mål på 20 minutter mot Rosenborg. Anna Aahjem (2) og Amalie Eikeland sto for scoringene.

Det var stor forskjell på Rosenborg i 2. omgang, men scoringen til Emilie Nautnes var for lite og for sent å ta et viktig poeng for de hvitkledde.

Vålerenga har vært utilnærmelige denne sesongen og sikret seg seriegullet for tre uker siden. VIF og Brann har sikret mesterligakvalifisering neste år, mens tredjeplassen får kvalifisering til europacup på nivå to i Uefa-systemet.

Les også: Tung skadesmell for Vålerengas Bjelde: – Finnes aldri et bra tidspunkt

Arna-Bjørnar nede

Arna-Bjørnar måtte vinne sin kamp mot Vålerenga for å ha håp om å holde seg i Toppserien. Det gikk ikke for Maren Mjelde og co. som tapte 1-3 for Vålerenga. Sædis Run Heidarsdottir, Mawa Sesay og Tomine Enger scoret Vålerengas mål i en kamp der flere debutanter fikk slippe til.

Dermed er det også klart at Åsane spiller kvalifisering for å holde seg på Norges høyeste nivå.

På Nadderud vant Stabæk 3-0 over Kolbotn etter scoringer av Iris Omarsdottir, Monica Isaksen og Melissa Bjånesøy.

Solveig Slemmen ble matchvinner da Lyn slo Røa 1-0.

Toppserien avsluttes om en uke. Deretter er det cupfinale mellom Rosenborg og Vålerenga 24. november.

Les også: Skadesmell for VIF-spiss som må operere – ute i lang tid