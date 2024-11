Opprykk: Masse spenning igjen før siste serierunde i Obosligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I samarbeid med Fotball. TV presenterer Dagsavisen Obosligamagasinet Opprykk, der vi diskuterer det som rører seg på det nest øverste nivået i Fotball-Norge. Denne uken går vi gjennom den nest siste serierunden.

Bryne rykket opp, Moss ender på tredjeplass, og Lyn sikret kvalik. I bunnen berget Sogndal og Åsane plassen, mens Mjøndalen slo til med en knallsterk seier for å holde håp i livet om fornyet kontrakt.

Alt gikk galt for Levanger, som nå minst må kopiere Mjøndalens resultat for å unngå nedrykk. Og jaggu meg kommer ikke Ranheim snikende i et siste forsøk på å kapre en kvalik-plass.

Les også: Henrik Bjørdal med sin første pokal: – Trodde akillesen røk (+)

Les også: Ingen sure miner i Lyn tross tap: – Målløs av at vi klarer kvalik (+)