Influenser utestengt fra New York maraton på livstid etter kameraskandale

Den 29-årige influenseren utestenges fra maratonløpet på livstid, skriver USA Today.

Avgjørelsen ble tatt av New York Road Runners etter anklager om at Choi og hans to kameramenn ødela for andre løpere ved å blokkere og forstyrre dem.

På Instagram legger Choi ut innhold om løping og har over 400.000 følgere. Han aksepterer straffen og ber om unnskyldning.

– Jeg dummet meg ut og var egoistisk. Vi utsatte andre løpere for fare og påvirket folk som prøvde å sette personlige rekorder. Vi hindret folk i å få vann. New York maraton handler om fellesskapet, og jeg gjorde det til noe som handlet om meg selv, sier en angrende Choi i en melding.

Han var i mål på rett under tre timer. Herreklassen ble vunnet av nederlenderen Abdi Nageeye på 2.07.39.