Amad Diallo-show i Uniteds første europacupseier på over et år mot PAOK

United tok bare ett poeng på sine tre siste gruppekamper i fjorårets mesterliga og ble utslått. De tre første kampene i europaligaens ligaspill i høst endte uavgjort, men torsdag kom omsider seieren.

Amad scoret med hodet i det 50. minutt. På et innlegg fra Bruno Fernandes startet han perfekt bak ryggen på tidligere Chelsea-spiller Baba Rahman og nådde ballen ved lengste stolpe. Det så ut som han prøvde å nikke til Rasmus Højlund, men ballen gikk i mål før dansken nådde fram.

United var klart best på Old Trafford, men levde veldig farlig da Tarik Tissoudali i det 64. minutt fikk stå helt alene foran mål. Taison fant ham med en flott pasning, men PAOK-spissen var ubesluttsom og skjøt for dårlig, så André Onana kunne redde.

I det 77. minutt punkterte Amad spenningen da han vant ballen fra Rahman høyt på banen, skar innover og skjøt i mål fra 17 meter.

Heldig

Ansporet av en svært livlig tilhengerskare yppet PAOK seg tidlig. I det 6. minutt sendte Mady Camara i vei et skudd som traff innsiden av beinet til Casemiro og satte keeper André Onana helt ut av spill, men heldigvis for United spratt ballen utenfor stolpen.

United ropte forgjeves på straffespark i det 17. minutt da Amad gikk overende i duell med Rahman. PAOK-backen traff ikke ballen, og det var kontakt med Amad, men VAR overprøvde ikke den rumenske dommerens vurdering.

To minutter senere vant Højlund i lufta på et innlegg fra Amad, men hodestøtet fra kort hold gikk rett på PAOK-keeper Dominik Kotarski.

Etter en halvtime ble Alejandro Garnacho spilt fram av Fernandes og slo inn gjennom målgården. Amad ventet ved lengste stolpe, men Rahman kastet seg fram og ga corner.

Usikker på framtiden

Ruud van Nistelrooy ledet United for nest siste gang før Ruben Amorim overtar tøylene. Nederlenderen ble hentet til klubben i sommer som assistent for nå sparkede Erik ten Hag. Han sier at han gjerne vil fortsette i klubben, men vet ikke om det blir slik.

– Jeg har ikke hatt kontakt med Ruben ennå, og jeg vet ikke når det vil skje, Jeg konsentrerer meg om å jobbe med laget og lede kampene til han kommer, sa han ifølge Sky Sports.