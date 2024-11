Zuccarello med to målgivende da Minnesota Wild slo Tampa Bay Lightning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norske Mats Zuccarello gjorde seg bemerket med to målgivende pasninger for Wild og fikk 16 minutter og 34 sekunder på isen. Nykommeren Emil Lilleberg hadde ett skudd på mål for Lightning, men fikk ingen poeng de 13 minuttene han spilte.

Lightning tok ledelsen sent i første periode. Med kun 45 sekunder igjen av perioden scoret Brayden Point, assistert av Victor Hedman og Brandon Hagel, og ga Lightning en 1-0-ledelse inn i pausen.

Wild kom sterkt tilbake tidlig i andre periode. Etter bare 47 sekunder utlignet Joel Eriksson Ek til 1-1, med assists fra Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello.

Tredje periode ble målrik. Brock Faber ga Wild ledelsen 2-1 etter 2:41, assistert av Jake Middleton og Jakub Lauko. Lightning svarte raskt da Jake Guentzel utlignet til 2-2 etter 6:23, med assists fra Victor Hedman og Nikita Kucherov.

Wild tok igjen føringen da Kirill Kaprizov satte inn 3-2 etter 14:37, assistert av Marco Rossi og Mats Zuccarello, som dermed noterte sin andre målgivende pasning. Matt Boldy økte ledelsen til 4-2 med et uassistert mål etter 16:57.

Lightnings Nick Paul reduserte til 4-3 etter 17:34, assistert av Ryan McDonagh og Erik Cernak. Til slutt sikret Kaprizov seieren for Wild med sin andre scoring for kvelden etter 19:31, assistert av Frederick Gaudreau, og fastsatte sluttresultatet til 5-3.

