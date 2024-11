Vurdering av Saudi-Arabia får kraftig kritikk – Fifa vil ikke uttale seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Sjokkerende dårlig, sier Frank Conde Tangberg i en uttalelse.

Tangberg er politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Amnesty og ti andre organisasjoner, blant dem fagforeninger og supportergrupper, er ikke nådige i sin beskrivelse av den «uavhengige menneskerettslige kontekstvurderingen» som er laget av advokatselskapet AS&H Clifford Chance.

Vurderingen er gjort med tanke på VM i 2034 hvor Saudi-Arabia er eneste budgiver.

– Den er kunstig avgrenset og bidrar derfor ikke til å gi Fifa den realitetsbeskrivelsen de trenger før de skal vurdere om Saudi-Arabia kan arrangere VM og samtidig innfri Fifas bindende krav om å ivareta menneskerettighetene. Den har glatt ignorert den dramatiske undertrykkelsen av ytringsfriheten, forbud mot fagforeninger, diskriminering av skeive og tvangsutkastelser, sier Tangberg.

Ikke imponert

AS&H Clifford Chance er et av verdens største advokatfirmaer og holder til blant annet i Saudi-Arabia. Der har flere av klientene vært saudiske myndigheter.

Tangberg er ikke imponert over jobben som er gjort.

– Vi kan ikke se at AS&H Clifford Chance har konsultert eksterne eksperter, som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, fagforeninger eller saudiarabiske menneskerettseksperter. Dette ville vært grunnleggende for å danne seg et bilde av realitetene på bakken i Saudi-Arabia, sier han.

– Samtidig så er det et åpent spørsmål om hvordan man gjør det i et land uten ytringsfrihet, hvor en tweet kan gi dødsstraff. Man kan bare tenke seg konsekvensene av å fremføre en åpen kritikk av VM-budet, dersom man konsulterte noen i Saudi-Arabia, sier Tangberg.

NTB har sendt en rekke spørsmål til AS&H Clifford Chance uten å få svar.

– Grundige budprosesser

Fifa har ikke svart direkte på spørsmålene fotballforbundet har fått av NTB. Det har blant annet blitt spurt hvordan Fifa sikrer at slike kontekstvurderinger tar hensyn til alle relevante aspekter av menneskerettigheter.

«Fifa implementerer grundige budprosesser for VM i fotball i 2030 og 2034, i tråd med tidligere prosesser for utvelgelsen av vertsland til VM for kvinner i 2023, VM i 2026 og kvinnenes VM i 2027», skriver en talsperson i Fifa i en epost til NTB.

«Budvurderingsrapportene for VM 2030 og 2034 vil bli publisert før det ekstraordinære Fifa-kongressmøtet 11. desember 2024», opplyser Fifa.

Saudi-Arabia vil da bli tildelt mesterskapet i 2034 som eneste søker.