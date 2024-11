Maradona skal få minnesmerke i Buenos Aires

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– M10-minnesmerket er planlagt å åpne i 2025 i turistområdet Puerto Madero og vil kunne ta imot én million besøkende i året, heter det på minnesmerkets offisielle nettsted.

Adgang til det 1000 kvadratmeter store området vil være gratis for argentinere, men hvis de gir en donasjon til Maradona-stiftelsen, vil de kunne sette bildet sitt på en mur ved minnesmerket.

– Vi ønsker at vår far skal være nær folkets kjærlighet, og å oppfylle ønsket til alle de som vil gi ham en blomst, sa datteren, Dalma Maradona, under en presentasjon som ble direktesendt på Youtube torsdag.

Dalma la til at stiftelsen, som er ledet av henne og fire av Maradonas barn fra andre forhold, oppsto fra et ønske om å hedre ham og bevare hans arv.

Tidligere denne måneden godkjente en domstol overføringen av Maradonas levninger fra en kirkegård til et mausoleum for det fremtidige minnesmerket, slik at lokalbefolkningen og turister kan besøke Argentinas store idol.

Maradona døde i november 2020. Kort tid i forveien hadde han vært innlagt på sykehus, der han ble operert for hjerneblødning.

Det er også en rettssak mot Maradonas medisinske team på trappene. Åtte personer er tiltalt for å ha medvirket til fotballikonets død. Det er blant annet anført at helsepersonellet ikke gjorde forsøk på å redde Maradonas liv.

