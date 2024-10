Slik fordeles billettene til cupfinalen – Fredrikstad får flere enn Molde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til sammenligning er Molde tildelt 7139 billetter. Totalkapasiteten på Ullevaal stadion er 26.800.

Årsaken til at Fredrikstad-fansen får flere billetter enn Molde-supporterne, er at FFK har hatt et høyere gjennomsnittlig tilskuertall enn romsdalsklubben i årets eliteseriesesong.

– Først får begge lag 3500 billetter hver, til sammen 7000 billetter. De øvrige 8250 billettene fordeles mellom finalelagene ut fra gjennomsnittlig publikumstall på deres hjemmekamper i inneværende sesong. For å sikre en rimelig fordeling mellom finalelagene er minimumskvoten, som tidligere, på 6700 billetter, opplyser Norges Fotballforbund.

Billettene til cupfinalen fordeles slik:

Finalelagene: 15.250

Åpent salg: 2500

Sesonghefter: 50

Klubber/serieforeninger/krets: 1900

Frikort/forkjøpsrett: 1200

Norsk Supporterallianse: 400

NFFs samarbeidspartnere: 2400

Presse: 300

Klubb Ullevaal: 2200

Ullevaal Panorama: 600

Cupfinalen spilles lørdag 7. desember. Molde slo onsdag ut Sandnes Ulf i sin semifinale, mens Fredrikstad avanserte etter straffesparkkonkurranse mot KFUM Oslo.