Frigg har funnet sine nye trenere

Etter det høyst dramatiske oppgjøret mot Nordstrand søndag, der Frigg ødela Nordstrands opprykk, bekreftet Magnus Aadland overfor Dagsavisen at han ga seg som trener.

Nå skal han inn i en overgangsfase som sportslig leder for å bistå sine etterkommere. Og allerede dagen etter var arvtakerne funnet.

Trenerduo

Det blir er en trenerduo bestående av Endre Theimann og Kristian Belovsky. De kommer fra klubbens juniorlag.

– De to trenerne har jobbet sidestilt med juniorlaget og vil fortsette med det på A-laget, opplyser Magnus Aadland til Dagsavisen i en tekstmelding.

– Vi har ingen tradisjon i Frigg å hente trenere utenfra. Vi har sterke krefter internt, sa han til oss etter kampen søndag.

Aadland gir seg av hensyn til familielivet der han trenger mindre kveldsjobbing.

Frigg-trener Magnus Aadland (i midten) ledet sin siste kamp som Frigg-trener søndag. (Pål Karstensen)

Ettervekst fra junior

Nå skal han bistå Theimann og Belovsky å bygge opp et nytt slagkraftig lag. Frigg ble mestscorende lag i sin avdeling i år med 89 mål, men mistet opprykkssjansen etter en svak start.

Fra sesongstarten til siste kamp har laget avgitt et helt lag med spillere til høyere nivåer.

– Men vi har god ettervekst fra egen junioravdeling, sier han.

Og den oversikten har de nye trenerne god oversikt over.

De har ledet G19-laget i 1. divisjon der siste serierunde spilles mot Lyn torsdag. Frigg kan bli nummer tre i serien bak Haslum og Korsvoll.

Laget kan også få toppscoreren i serien der Emil Tømt Bie har 26 mål og er ett mål unna toppscorertittelen. Bie har tre kamper for A-laget i år.

Toppscorer Ferrer avventer

Ulrik Ferrer ble igjen A-lagets, avdelingens og hele 3. divisjons toppscorer. Han vil ikke bekrefte om han blir med videre ennå.

– Det er kjempegøy å spille for Frigg, det er derfor jeg har blitt her. Men det kom en tåre da Magnus ringte og fortalte at kampen mot Nordstrand ble hans siste som A-lagstrener, sier Ferrer til Dagsavisen.

– Men du blir med videre?

– Dette var en veldig kul avslutning, jeg har ikke følt samme trøkket siden siste kamp mot Lyn. Men det som skjer det skjer, sier en kryptisk Ferrer som jobber i barnehage i det daglige.

Han ble sesongens siste målscorer da han satte inn 4–2 ni minutter på overtid mot Nordstrand. Da endte han på 35 mål. Det holdt akkurat til at han også ble toppscorer i hele 3. divisjon, som består av seks avdelinger, totalt 84 klubber.

