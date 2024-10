Verdenseneren svarer på Saudi-kritikk: – Jeg spiller ikke for penger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et intervju med Eurosport svarte italieneren på kritikken:

– Det er selvfølgelig en fin premie, men jeg deltok fordi de seks beste spillerne i verden var der. Jeg spiller ikke for penger, det er enkelt. Jeg kunne måle meg med motstandere som dem, og det var et flott arrangement for meg, sa Sinner, gjengitt av Gazzetta dello Sport, og fortsatte:

– Når jeg vinner, betyr det at jeg har spilt i riktig turnering, og at jeg kan forbedre meg i fremtiden. Penger er ikke det viktigste, jeg lever godt uten dem. Det er bare en bonus, det betyr mye mindre enn helse og familie.

Sammen med Sinner stilte Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Holger Rune og Daniil Medvedev. Italieneren er rangert som nummer én i verden.

En av Sinners hardeste kritikere er den tidligere US Open-vinneren Andy Roddick.

– Det irriterer meg veldig at Sinner tjente 25 prosent av det jeg tjente i løpet av hele min karriere på tre dager, sa han i den nyeste episoden av podkasten sin «Served with Andy Roddick».

– Det er mye lettere å gi hele premiepotten til ham hvis du ikke har ansvar for 122 andre spillere, pluss dobbeltturnering og alt annet, fortsatte han.