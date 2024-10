Se bildegalleri fra opprykksdramaet på Niffen

Nordstrand kunne blitt historiske søndag, da en seier over Frigg ville gjort at klubben for første gang i sin historie rykket opp til PostNord-ligaen. Asker tok en tidlig ledelse, som betød at Nordstrand måtte vinne. Det endte i stedet med tårer og tenners gnissel for Nordstrand, som har ledet ligaen i store deler av sesongen, men som etter tap i de to siste kampene, ble forbigått i siste serierunde.

Her har vi samlet over 50 bilder fra opprykksdramaet på Niffen søndag i et bildegalleri.

