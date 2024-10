Lamine Yamal med stikk til Real Madrid-spillerne: – Visste ikke at jeg også har en høyrefot

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

17-åringen scoret Barcelonas tredje mål da katalanerne knuste Real Madrid 4-0 på bortebane i lørdagens El Clásico.

Lamine Yamal har tatt verden med storm det siste året og ble godt kjent for sitt gode venstrebein da Spania vant fotball-EM i sommer. Lørdag banket han imidlertid med høyrebeinet sitt.

– Kanskje Real-spillerne ikke visste at jeg også har en høyrefot … Jeg bruker den når det trengs – som i kveld! sa han, ifølge Bild.

Scoringen kom da Raphinha spilte opp Lamine Yamal på høyre side av 16-meteren, som tok én touch, før han banket ballen opp i nettaket med høyrebeinet.

Seieren gjorde at Barcelona økte luken sin på toppen av La Liga-tabellen. Etter elleve serierunde har katalanerne en ledelse på seks poeng ned til Carlo Ancelottis mannskap på 2.-plass.

– La oss bli mestere nå, det er målet. Vi ser på oss selv som det beste laget i verden. Det ble sagt at vi bare kan slå «vanlige» lag, men nå har vi vunnet 4-0 over Real Madrid, på deres stadion. Vi har bevist at vi kan slå alle lag, sa tenåringen.

Tapet var Real Madrids første på 42 kamper i ligaen.

