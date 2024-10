Rise sikret Skeid-opprykk etter tidenes gavepakke fra Kisa-keeperen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

JESSHEIM STADION (Dagsavisen): Endelig var det duket for siste serierunde, og med Skeids 6-0-seier over Follo i forrige runde var oppgaven enkel. Seier mot Ull/Kisa ga uansett opprykk for Skeid, mens de også kan rykke opp om Tromsdalen avgir poeng hjemme mot Stjørdals-Blink.

Gjestende Skeid kom best i gang på Jessheim, der hjemmelaget ikke hadde noe å spille for. Skeid kom seg til en corner etter fem minutter, som ble svingt inn i feltet og etter litt klabb og babb endte den hos Luca Høyland, som satte ballen over fra fem meters hold.

Fem-seks minutter senere burde Skeid tatt ledelsen, da Bendik Rise snappet opp en feilpasning i Kisas bakre ledd. Plutselig var Skeid tre mot en, og Rise ga ballen til Jesper Fiksdal som kom alene med keeper, men en ekstremt svak avslutning fra forrige helgs tremålsscorer gikk rett på keeper.

Kisa-gavepakke til Skeid

Da vi dro oss opp mot kvarteret spilt fikk også Rise et skuddforsøk fra like utenfor 16-meteren, men han klarte ikke å plassere skuddet som også det gikk rett på keeper. Vertene var heller ikke ufarlige og fikk sin første sjanse fem minutter senere, da Jakob Rømo Skille kom først på et innlegg som Marcus Andersen måtte ut i full strekk og slå ut til en corner som Skeid fikk kontroll på.

Inn mot halvtimen var det jevnspilt, og lite bevegelse i Skeid-laget. Overtaket gjestene hadde fra starten hadde avtatt, og det var mye stillingskrig på midten der Torje Naustdal duellerte med bror Brage Naustdal. Skeid hadde et par cornere, men klarte ikke å skape noe på egen hånd, før de fikk hjelp.

Fem minutter før pausen tok nemlig Skeid ledelsen, og det var først et meget godt raid av Luca Høyland. Han fikk plutselig masse plass og kom seg til 16-meteren før han skjøt, men skuddet var ikke all verden. Det gikk rett på keeper, som på mystisk vis rotet det skikkelig til, slik at Bendik Rise kunne putte ballen i det åpne målet. En ordentlig gavepakke fra Ull/Kisa-keeper Clement Twizere Buhake.

Keeper Clement Twizere Buhake forærte Bendik Rise tidenes gavepakke da Skeid tok ledelsen i opprykkskampen (Vidar Ruud)

Tidlig Kisa-utvisning

Tre minutter etter pausen fikk Skeid et utrolig godt utgangspunkt for å spille inn opprykket, da Ull/Kisa fikk en mann utvist. Martin Bergum hadde egentlig kontroll på ballen, men fikk den litt for langt foran seg og kastet seg inn i en duell med Filip Stensland. Dommeren mente det var med knottene først og oppe fra bakken, og vurderte det til å være direkte rødt kort for Kisa-spilleren.

Utvisningen gjorde ikke så veldig mye med kampbildet egentlig, da Skeid slet med å skape målsjanser på Jessheim. Hjemmelaget hadde på sin side fint lite å komme med, men så lenge 1-0 stod seg var det full nerve i kampen så lenge Tromsdalen tok en tidlig ledelse og cruiset mot seier på TUIL Arena.

Kvarteret før slutt fikk Ull/Kisa en gedigen mulighet til å utligne. Innbytter Ulrich Ness slo ballen via en Kisa-spiller og rett til Filip Fjeldheim, som plutselig var alene med keeper Marcus Andresen. En heroisk sklitakling fra Per-Magnus Steiring hindret baklengsmål, og returen plukket Andresen opp.

Skeid sikret opprykket

Skeid ble faktisk presset litt tilbake på egen banehalvdel det siste kvarteret, da nervene lå tjukt utpå både den ene og den andre. Inn i de siste ti minuttene ledet Tromsdalen 4-0, og da sto og falt på om Skeid beholdt ledelsen på Jessheim eller ikke. Noe som ikke var så smud sailing som det burde vært.

Sju minutter før slutt ble Ousmane Diallo Toure sendt igjennom alene med keeper etter en corner til Ull/Kisa, men vertenes sisteskanse gjorde litt opp for keepertabben i første omgang og reddet skuddet. De siste minuttene var det Ull/Kisa som kjempet på for å få en utligning, som gjorde det hele veldig nervøst for de omlag 400 som hadde tatt turen fra Skeid-land.

Etter sju laaange overtidsminutter, blåste endelig dommer Aleksander Vermundsen av oppgjøret. Skeid leverte langt under pari, og spesielt etter at laget ble en mann mer klarte Skeid på ingen måte å utnytte det, men det spiller heller ingen rolle. Skeid klarte brasene, rykket opp og skal spille Obosligaen 2025.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 26

Ullensaker/Kisa – Skeid 0-1 (0-1)

Jessheim stadion, 843 tilskuere

Mål: 0-1 Bendik Rise (40.)

Gule kort: Sverre Bjørkkjær, Ull/Kisa. Thor Lange, Ulrich Ness, Bendik Rise Skeid.

Røde kort: Martin Bergum, Ull/Kisa.

Dommer: Aleksander Skjold Vermundsen (Hundvåg Idrettslag)

Skeid (4-3-3): Marcus Andersen – Thor Lange (Sulayman Bojang fra 72.), Per-Magnus Steiring, Hayder Altai, Luca Høyland – Torje Naustdal (Gustav Severinsen fra 72.), Hassan Yusuf, Bendik Rise – Ousmane Diallo Toure (Emil Tjøstheim fra 88.), Jesper Fiksdal (Kabamba Kalabatama fra 63.), Filip Stensland (Ulrich Østigård Ness fra 63.).

---