Lyn-rekruttenes opprykk må vente etter sterk Holmlia-opphenting

Etter forrige ukes seriefinale mellom Lyn 2 og Holmlia, der Mame Alessane Niang blant annet scoret hat trick, ledet Lyn-rekruttene med to poeng foran den nest siste serierunden i 4. divisjon avdeling 1 tirsdag. På Kringsjå møtte Lyn-rekruttene Union Carl Berner, og ville rykke opp med seier der, samtidig som Holmlia avga poeng hjemme mot Manglerud Star.

På Kringsjå var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle gå, da et sterkt Lyn 2-lag banket inn det ene målet etter det andre. Ole Breistøl ordnet 1-0, før Jonas Skulstad doblet ledelsen. Salim Lagzhaoui ordnet 3-0, før Carl Berner reduserte. Håvard Meinseth la på til 4-1, før Carl Berner reduserte to ganger til. På stillingen 4-3 var det så Lyns tur til å score to kjappe mål, da Ole Breistøl og Brage Hylen fikset 6-3.

Etter det klappet Union Carl Berner litt sammen, slik at det til slutt endte 8-3 i favør Lyn-rekruttene, der Ole Breistøl til slutt fikk sitt hat trick. Dermed hadde Lyn 2 i hvert fall gjort sin del av jobben, og lenge så det ut til de mange fremmøtte på Kringsjå skulle få feiret opprykket i sesongens siste hjemmekamp.

De fremmøtte på Kringsjå kunne juble for seier i siste hjemmekamp for Lyn-rekruttene, selv om de ikke kunne feire opprykket grunnet Holmlias comeback (1896 Lyn)

Sterk Holmlia-opphenting

Da måtte Holmlia avgi poeng hjemme mot Manglerud Star, og på Lusetjern var det gjestene som kom best i gang. Allerede etter fire minutter ga Vegard Pernes Manglerud Star ledelsen. Og til tross for at Christian Njøten utlignet ganske raskt for Holmlia, sørget Kjell Rune Sellin og Theo Madika Trelnes for at Manglerud Star ledet 3-1 til pause mot Holmlia som da bare hadde 45 minutter igjen for å holde opprykkshåpet i live.

Med tap i fire av de siste fem før dagens kamp, og under med 3-1 til pause, må KFUM Oslo-duoen Haitam Aleesami og Adama Diomande holdt en voldsom pauseprat. Allerede etter fire minutter kom den første reduseringen, og under ti minutter etter hvilen hadde Ismail Saif Gul sørget for 3-2 og 3-3. Gul har scoret veldig mye for Holmlia denne høsten, og tegnet seg for et nytt hat trick denne tirsdagskvelden på Lusetjern. Sanel Ibisevic ga først Holmlia en 4-3-ledelse, før Gul igjen var frempå og sørget for 5-3.

Det ble også sluttresultatet, og dermed ble det ikke opprykk likevel denne kvelden for Lyn-rekruttene. Det ble imidlertid feiret sammen med fansen på Kringsjå for årets siste hjemmekamp, og på grunn av vesentlig bedre målforskjell enn Holmlia trenger Lyn bare ett poeng borte mot nettopp Manglerud Star for å sikre opprykket. Holmlia på sin side møter Nordstrand 2, og må vinne med rundt 40 mål for å ta igjen målforskjellen til Lyn-rekruttene, og det kommer ikke til å skje.

Både Grei og Heming seiret

I avdeling 2 var det også mulig for Grei å sikre opprykket tirsdag kveld, om de selv slo Lommedalen og Heming tapte for Lokomotiv Oslo 2. I Lommedalen tok Grei ledelsen etter minuttet var spilt, og selv om Lommedalen utlignet både til 1-1 og 2-2 i den andre omgangen, sikret Grei seieren med tre mål på ti minutter mot slutten av den andre omgangen. Dermed tok Grei sin første seier etter to strake tap.

Dermed var det opp til Heming å beholde spenningen i avdelingen, og det hadde Tobias Sagli alle intensjoner om å gjøre. Heming-spissen ordnet først ledelse til gjestene etter 20 minutter, før han fulgte opp med å doble ledelsen ni minutter senere. Hat tricket ble fullbyrdet etter timen spilt, og da spilte det mindre rolle at Loket 2 fikk seg et trøstemål. Heming vant også de, og fortsetter presset på Grei. I siste serierunde spiller Grei hjemme mot Lambertseter og Heming hjemme mot Stovner.

