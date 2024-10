Toppkeeper fikk skremmende beskjed – måtte hasteopereres

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er TV 2 som forteller den dramatiske historien om 1.-divisjonskeeperens helseproblemer den siste tiden.

Det hele startet i forrige uke da en hoven og vond arm skapte problemer for Skjærstein. På sykehuset fant legene en blodpropp og hasteopererte fotballspilleren.

– Jeg hadde store smerter i bryst og rygg hver gang jeg svelget og beveget meg. Da ble det tatt blodprøver som viste antydninger til at jeg kunne få hjerteinfarkt, sier Skjærstein til TV 2 om situasjonen.

I etterkant av inngrepet ble så sannsynligheten for å få hjerteinfarkt estimert til 0,4 prosent. Mandag denne uken ble Egersund-keeperen utskrevet.

Nå skal han gå på blodfortynnende medisiner.

På spørsmål om han frykter at karrieren er over, svarer Skjærstein at han klamrer seg til tanken om å komme tilbake på banen.

– Tanken har slått meg, men jeg velger å ikke tenke så langt eller være så negativ. Jeg er mer nysgjerrig på hva som har skjedd, og hvordan jeg kommer til å ha det. At vi da har mulighet til å gjøre noe med det, sier han til kanalen.

(©NTB)