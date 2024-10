The Times: FA har forhørt seg med Guardiola om England-jobben

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er The Times som hevder å kjenne til kontakten som har vært mellom den suksessrike spanjolen og de engelske fotballtoppene.

Storavisen skriver videre at Guardiola så langt ikke har gitt noen tilbakemelding til det engelske forbundet, men at det er ventet at City-sjefen tar en avgjørelse rundt egen fotballframtid i løpet av de neste ukene.

Guardiolas kontrakt med City utløper etter inneværende sesong.

Det engelske forbundet jobber med å få på plass en permanent arvtaker etter Gareth Southgate. Han forlot jobben etter sommerens EM-sluttspill. Siden har Lee Carsley vært midlertidig landslagssjef.

Forbundsledelsen skal ha en lang rekke kandidater til jobben. Det ville ikke være noen stor overraskelse dersom man vender seg mot Guardiola, skulle spanjolen bestemme seg for at tiden i City er over.

Det er samtidig ingen hemmelighet at City-ledelsen ønsker å skrive ny kontrakt med mannen som har stått bak de lyseblås kjempesuksess de siste sesongene.

Så sent som lørdag fikk Guardiola spørsmål om egen framtid da han gjestet TV-programmet Che Tempo Che Fa.

– At jeg skal forlate City? Det er ikke sant, jeg har ikke bestemt meg ennå. Og det er ikke sant at jeg blir Englands neste trener. Hvis jeg hadde bestemt meg for det, hadde jeg sagt det. Jeg vet ikke, alt kan skje, lød svaret.

