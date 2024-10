VG tar Kjetil Rekdal av skjermen som landslagsekspert

TV 2 får endringen bekreftet av VGs sportssjef Frode Buanes.

– Kjetil Rekdals sterke kompetanse og kunnskap er ikke blitt dårligere av at han har vist interesse for jobben, men når han har lansert sitt kandidatur, vil hans meninger og analyser om landslaget og Ståle Solbakken kunne bli tolket i et annet lys, sier Buanes til kanalen.

Rekdal har lenge vært en fast bidragsyter i VGs fotballsendinger, men nå går landskampene framover uten sunnmøringen.

Rekdal uttalte til Sunnmørsposten tidligere i høst at han ønsket å etterfølge Solbakken når han gir seg etter VM i 2026.

– Vi har det som skal til for å ta Norge til et mesterskap. Det er bare å se på statistikken vår det fra vi begynte. Jeg er ikke redd for å si det. Så vet jeg at det er mange andre gode alternativ, som også kan gjøre en veldig god jobb på norske landslaget, sa Rekdal og siktet til seg selv og assistenten Geir Frigård.

Rekdal er for tiden trener for Aalesund i 1. divisjon.

Les kommentar: A-landslaget har endelig funnet en seiersformel det går an å tro på (+)