Erling Braut Haaland skal bli far

Erling Braut Haaland (24) og kjæresten Isabel Haugseng Johansen (20) venter sitt første barn sammen.

Haaland delte nyheten på Instagram etter kampen mot Slovenia, hvor Norge vant 3-0. Der slo han også Jørgen Juves målrekord på landslaget.

– Det er fantastisk for Erling. Jeg er veldig glad på hans vegne. For ham er det en stor dag. Det er utrolig gøy, og det å bli far er nok enda større for ham enn å bli målkonge, sier landslagskollega Morten Thorsby.

– Det har jeg visst i evig tid, men jeg er selvfølgelig veldig glad på hans vegne, sier kompis og landslagsspiller Sander Berge til NTB.

Han sier at han har visst om den store nyheten siden sommeren.

Skrev historie

Juves rekord på 33 landslagsmål sto urørt i over 90 år. Erling Braut Haaland tangerte og overtok den med sine mål i Slovenia-kampen.

– Det er stort. Det er historisk. Jeg er glad. Det er en fantastisk rekord å ta, sa Haaland til NTB og øvrig presse etter seieren.

– Bra for rekrutteringen

I august ble det også kjent at landslagsspiller og lagkamerat Martin Ødegaard (25) skal bli far. Landslagssjef Ståle Solbakken fikk spørsmål fra VG om pappa-nyheten til Haaland på pressekonferansen etter kamp.

– Det er veldig mange farsroller på dette laget nå, så det er bra for rekrutteringen for norsk fotball. Landslagssjefen om 25 år går en lys fremtid i møte, sier Solbakken med et smil.