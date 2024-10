Saudi-Arabia kjøper Atléticos stadionnavn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Framover skal Atléticos stadion gå under navnet Riyadh Air Metropolitano. Det er ikke kjent hvor mye Alexander Sørloths klubb tjener på det, men spanjolene omtaler sponsoratet som det viktigste de noen gang har hatt.

Riyadh Air har prydet Atléticos drakter siden i fjor sommer. Den avtaler strekker seg til 2027 og skal ha en årlig verdi på 40 millioner euro (470 millioner kroner).

Det saudiarabiske flyselskapet ble etablert etter en kunngjøring av landets kronprins Mohammed bin Salman i mars 2023. Fortsatt har det ikke hatt kommersielle flygninger.

Saudi-Arabia har de siste årene satset tungt på sport og skaffet seg innflytelse i mange idrettsgrener. Blant disse er golf og fotball.

Det oljeriket landet ligger i desember an til å bli tildelt fotball-VM for menn i 2034.

Over lang tid er Saudi-Arabia blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

















