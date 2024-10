Manchester City vant søksmål mot Premier League om økonomiske regler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder klubben selv på sine nettsider. Den britiske avisen The Telegraph skriver at utfallet kan få store konsekvenser for fotballen i England og omtaler dommen som «banebrytende».

Manchester City saksøkte PL-organisasjonen i februar, men dette ble først kjent i sommer. De siste fire års seriemestere argumenterte mot lovligheten av regler som forbyr klubber å inngå sponsoravtaler til mer enn markedsverdi med firmaer eid av eller knyttet til klubbeieren.

Forbudet skal hindre at klubbene kamuflerer direkte bidrag fra eierne som er brudd på regelverket om økonomisk fair play.

Dagens regler ble vedtatt i 2021 etter at Newcastle fikk saudiarabiske eiere. City-ledelsen har ment at de er i strid med konkurranseloven og diskriminerende mot klubber basert utenfor London.

Manchester City, som har eiere fra Abu Dhabi, hevdet også i søksmålet at klubber med bånd til golfstater diskrimineres.

Videre gikk de lyseblå til angrep på Premier Leagues voteringsregler, ifølge flere britiske medier. Alle vedtak krever to tredels flertall (14 av 20 klubber), og denne demokratiske modellen skal City ha omtalt som «majoritetens tyranni».

At klubben nå har fått medhold, blir ifølge The Telegraph sett på som en katastrofe blant mange av ligaens medlemmer. Mange i PL-miljøet ser på denne saken som mer avgjørende for sporten enn de 130 anklagene mot Manchester City om brudd på ligaens økonomiske regler.

Det var i februar i fjor at Premier League gikk ut med disse beskyldningene for perioden 2009 til 2018. Blant anklagene er at City overrapporterte sponsorinntekter og inngikk ulovlige sponsoravtaler.

Citys seier i rettssystemet kan få stor betydning for sakskomplekset, som i disse dager blir behandlet i en omfattende høring.









