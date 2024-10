Nordstrand ble presset av Oppsal: – Vi var litt nervøse

NORDSTRAND (Dagsavisen): Nordstrand holder stand på toppen av tabellen, og tok tre meget viktige poeng hjemme på «Niffen». Et langskudd av Simen Nygaard rett før pause ble kampens eneste. Frem til da slet Nordstrand med å komme gjennom et robust Oppsal-forsvar. Gjestene holdt liv i kampen hele veien inn, men klarte ikke å sette ballen i mål.

– Dette er utrolig deilig, naturligvis. Nå er vi et steg nærmere den store drømmen, i et lag uten en eneste proffspiller. Vi var nok litt nervøse i dag, med et lokaloppgjør og deres store mål om å ødelegge for oss. Vi tillater dem litt mye, og det er spenning helt inn når vi leder med så lite. Men vi fortjente det, sier en stolt og letter Markus Cham, Nordstrands trener, til Dagsavisen.

Nå skal Nordstrand til Asker i neste runde. Der møter de laget som kan snyte dem for opprykket. Men Oslo-klubben har tre poeng og en overlegen målforskjell i sin favør.

– Det er en fin bonus med den målforskjellen, men vi går alltid for å vinne, sier Cham.

Langskudd ble løsningen

Nordstrand vant det motsatte oppgjøret i mai, men ingen av den kampens målscorere var med i dag. Abdul-Basit Agouda og Oliver Midtgård er lagets spisspar, og de prøvde å kombinere seg igjennom. Banens knusktørre kunstgress er et problem, så kombinasjonsspillet satt ikke helt. Oppsal hadde kontroll bakerst, men kunne skapt problemer for seg selv med ambisiøst spill på egen tredel. Florind Lokaj var sikkerheten selv i utspillingsfasen.

Oliver Midtgård og Nordstrand spilte en jevn kamp mot Musa Sanyang og Oppsal. (Håvard Sollie)

– Det er ingen stor kamp spillemessig, men det bryr vi oss ikke om, sier Simen Nygaard.

Uten at ingen av lagene hadde skapt en hundreprosentsjanse tok likevel Nordstrand ledelsen på tampen av førsteomgang. Simen Nygaard traff godt fra 20 meter, langskuddet snek seg inn i korthjørnet til Oppsals langstrakte keeper Sebastian Lihaug.

– Det er viktig å ta i bruk det man har. Vi vil egentlig spille oss inn, men langskudd er viktig det og, sier matchvinneren.

– Vi er mye bedre

I andreomgang fortsatte intensiteten og midtbanekrigen. Oppsal var fryktelig nærme en utligning innledningsvis, men Nordstrands Jonathan Reiersen viste seg som en matchvinner han også. Det ble nervøse sluttminutter for serielederen, da de aldri klarte å sette det andre. Men til slutt fikk de med seg det viktigste. Tre poeng.

Nordstrand tok tre viktige poeng mot rivalen i øst. (Håvard Sollie)

– De gjorde det de kunne for å ødelegge kampen for oss. De la seg dypt i 5-4-1, men vi fikk det ene målet vi trengte. Det er alt som betyr noe nå. Det sies at dette er et rivaloppgjør, men jeg mener vi er så mye bedre enn dem at det ikke kan snakkes om noe rivaleri, sier Simen Nygaard.

Med disse tre poengene kan Nordstrand tillate seg et tap, og likevel beholde serieledelsen. Neste oppgjør, det nest siste for sesongen, er mot nettopp Asker, som slo KFUM 2 knepent i dag. Nordstrands overlegne målforskjell kan derfor bli helt avgjørende. Samtidig er det ingen «walk in the park» i serieavslutningen heller. Da kommer Frigg til «Niffen».

– Vi kjørte over Frigg tidligere i sesongen. Det blir spennende, sier Markus Cham.

En av mange tette dueller på Niffen lørdag. (Håvard Sollie)

---

Kampfakta

3. divisjon avdeling 3, runde 24 lørdag

Nordstrand – Oppsal 1–0 (1–0)

Nordstrand kunstgress

Dommer: Andreas Flückiger, Langhus IL

Mål: 1–0 Simen Nygaard (45.)

Gule kort: Simen Nygaard, Nordstrand. Amez Mustafa, Kebba Lamin, Kalle Roba, Oppsal.

Nordstrand:

Jonathan Reiersen – Berger Kisaruko (Harvir Singh fra 87.), Edvard Vestby, Miran Kuci, Kasper Krokan – Jonas Nysæter (Sander Barbosa fra 87.), Runar Johnsen, Simen Nygaard (Herman Paulsrud fra 87.), Thomas Helgheim – Abdul-Basit Agouda (Otman Khris fra 53.), Oliver Midtgård

Oppsal:

Sebastian Lihaug – Musa Sanyang, Kalle Roba, Matarr Sarr, Matheo Hoang – Kebba Lamin, Thomas Knutsen (Isak Strædet-Botten fra 62.), Florind Lokaj, Mats Brændvang – Amez Mustafa (tin Nguyen fra 46.), Yossef Ibrahim (Adel Touhami fra 71.)

---