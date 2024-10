Presset United-manager etter svak sesongstart: – For tidlig å dømme oss

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De rødkledde fra Manchester ligger på 13.-plass i Premier League etter kun to seire på de første seks ligakampene. Torsdag spilte Manchester United uavgjort mot Porto i sin andre strake europaligakamp.

Erik ten Hags mannskap står med fire poengtap på rad og presset rundt nederlenderens posisjon øker stadig.

– Vi må finne nivået. Dere bør ikke dømme oss enda, sa ten Hag ifølge nyhetsbyrået AFP etter torsdagens kamp.

Den tidligere Ajax-treneren har vunnet ligacupen og FA-cupen i løpet av sine første to sesonger i England og stoppet dermed Manchester Uniteds seks år langs trofétørke. Det er en av årsakene til at ten Hag mener at folk må være tålmodige.

– Døm oss på slutten av sesongen. Vi vil forbedre oss og vi har vært igjennom to sesonger, hvor vi har kommet oss til finaler. Bare vent, vi vil utvikle dette laget, sier han.

Manchester United gikk tidlig opp i 2-0-ledelse mot Porto, men portugiserne kom tilbake og snudde kampen. Harry Maguire ble byttet inn og berget 3-3 på overtid.

– Vi startet kampen veldig bra. Vi dominerte og scoret to fine mål, men så mistet vi kontrollen. Den midtre delen av kampen var ikke bra, sier ten Hag.

