Arteta melder om Ødegaard-framgang: – Han jobber så hardt

Arteta møtte pressen fredag for å snakke om det forestående Premier League-møtet med Southampton. Ikke overraskende ble skadesituasjonen i klubben et tema.

På spørsmål om hvordan det ligger an med Ødegaard, lød svaret:

– Det er vanskelig med Martin. Jeg hadde regnet med at han fortsatt skulle ha på seg støttestøvelen og mye annet, men han jobber så hardt og føler seg bra. Det er samtidig vanskelig å gi et tidsanslag.

Arteta nevnte i samme åndedrag forsvarsprofilen Alexander Zintsjenko. Spanjolen venter å ha ukraineren tilbake etter landskamppausen. Ødegaards kampcomeback er altså vanskeligere å tidfeste.

Det kan tyde på at nordmannen er noe lenger unna å kunne spille enn lagkameraten.

Ødegaard tråkket kraftig over i landskampen mot Østerrike for en tid tilbake. I etterkant opplyste landslagslege Ola Sand at stjernen trolig kom til å være ute i flere uker.

Nå er det klart at de kommende landskampene mot Slovenia og Østerrike går uten midtbaneprofilen, men landslagssjef Ståle Solbakken har åpnet for at Ødegaard kan dukke opp som en motivator for lagkameratene.

